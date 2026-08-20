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Helen Mirren kommt zum Filmfest Hamburg

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Mirren ist demnächst als Patricia Highsmith zu sehen
©Afp, APA, ANDREAS SOLARO
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Die britische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Helen Mirren (81) kommt Ende September zum Filmfest Hamburg, um dort einen Preis persönlich entgegenzunehmen. Die Künstlerin wird am 29. September mit dem Douglas-Sirk-Preis für ihre Verdienste um die Filmkultur und die Filmbranche ausgezeichnet, wie die Organisatoren mitteilten. Mirren prägt seit mehr als sechs Jahrzehnten Theater, Film und Fernsehen.

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"Helen Mirren gehört zu den großen Schauspielerinnen des internationalen Kinos. Sie hat die außergewöhnliche Fähigkeit, selbst ikonischen Figuren Widersprüchlichkeit, Humor und Menschlichkeit zu verleihen", sagte Festivalleiterin Malika Rabahallah laut Aussendung. Ob als Queen, Ermittlerin oder nun als Patricia Highsmith: ihre Rollen seien präzise, eigenwillig und immer überraschend.

Der Douglas-Sirk-Preis wird seit 1995 verliehen. Bisherige Preisträger sind etwa Sandra Hüller, Nina Hoss, Wim Wenders, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fatih Akin, Tilda Swinton, Jodie Foster und Jim Jarmusch. Im Anschluss an die Preisübergabe zeigt das Festival den Film "Ein Talent fürs Morden" von Regisseur Anton Corbijn, in dem Mirren die Schriftstellerin Patricia Highsmith verkörpert.

Das Filmfest Hamburg beginnt am 24. September und geht bis zum 3. Oktober. Es werden mehr als 120 Filme aus aller Welt in den fünf Festivalkinos gezeigt, darunter viele Welt- und Europapremieren.

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