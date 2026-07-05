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Heidi Klum ermahnt Tochter Leni wegen Sonnenschutz

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++ ARCHIVBILD ++ Zog sich Tadel der Mutter auf sich
©APA/APA/dpa/Felix Hörhager
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Heidi Klum hat Tochter Leni öffentlich daran erinnert, mehr Sonnencreme zu benutzen. Leni (22) hatte am 4. Juli auf Instagram ein Foto gepostet, das sie mit einer Freundin auf einem Sofa auf einer Terrasse zeigt. Beide tragen ein Kopftuch - Leni in Blau, die Freundin in Rot, passend zum 250. Nationalfeiertag die Farben der USA.

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Allerdings sieht auf dem Foto auch der Oberkörper von Leni, die ein Bikinioberteil trägt, leicht gerötet aus. Das hat Mama Heidi wohl dazu bewogen, das Foto mit "More sunscreen please girls" zu kommentieren (Mehr Sonnencreme bitte, Mädchen). Dafür gab es viele Likes und zustimmende Kommentare von Usern.

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