Heidi Klum ermahnt Tochter Leni wegen Sonnenschutz

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Heidi Klum hat Tochter Leni öffentlich daran erinnert, mehr Sonnencreme zu benutzen. Leni (22) hatte am 4. Juli auf Instagram ein Foto gepostet, das sie mit einer Freundin auf einem Sofa auf einer Terrasse zeigt. Beide tragen ein Kopftuch - Leni in Blau, die Freundin in Rot, passend zum 250. Nationalfeiertag die Farben der USA.

von APA