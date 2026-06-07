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Harry Styles sorgt mit Zeitungsanzeige für Hype

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Harry Styles bedankte sich bei Amsterdam für die Gastfreundschaft
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Nach seiner Konzertreihe in Amsterdam hat sich der britische Popstar Harry Styles bei der Stadt mit einer riesigen Zeitungsanzeige bedankt und damit einen Hype im Internet ausgelöst. In der Samstagsausgabe der Tageszeitung "Het Parool" ist eine handgeschriebene Nachricht von Styles abgedruckt, in der er sich für die Gastfreundschaft bedankt. Nun gibt es einen Run auf die Zeitung. Die Ausgabe wird auf Anzeigenportalen zum Kauf angeboten.

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In sozialen Medien ist die Nachfrage riesig. Inzwischen werden nach Berichten niederländischer Medien bis zu 200 Euro pro Zeitungsexemplar geboten. Die Ausgabe der Zeitung ist fast überall im Land ausverkauft. Die Chefredaktion ist erstaunt über den Erfolg und erwägt nun nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ANP einen zweiten Druck der Samstagsausgabe.

Der britische Star hatte in den vergangenen Wochen zehn Konzerte in Amsterdam gegeben. "Danke, ich liebe dich!", steht in der Anzeige auf Niederländisch, adressiert an die Stadt Amsterdam. Auf Englisch schreibt Styles noch: "Amsterdam, man vergisst nie das erste Mal. Danke, dass ihr uns aufgenommen habt!" Der Sänger wird nun seine Tournee in London fortsetzen.

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