Harry Styles sorgt mit Zeitungsanzeige für Hype

In sozialen Medien ist die Nachfrage riesig. Inzwischen werden nach Berichten niederländischer Medien bis zu 200 Euro pro Zeitungsexemplar geboten. Die Ausgabe der Zeitung ist fast überall im Land ausverkauft. Die Chefredaktion ist erstaunt über den Erfolg und erwägt nun nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ANP einen zweiten Druck der Samstagsausgabe.

Der britische Star hatte in den vergangenen Wochen zehn Konzerte in Amsterdam gegeben. "Danke, ich liebe dich!", steht in der Anzeige auf Niederländisch, adressiert an die Stadt Amsterdam. Auf Englisch schreibt Styles noch: "Amsterdam, man vergisst nie das erste Mal. Danke, dass ihr uns aufgenommen habt!" Der Sänger wird nun seine Tournee in London fortsetzen.