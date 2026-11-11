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"Mike Hammer"-Darsteller Stacy Keach gestorben

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Stacy Keach wurde 85 Jahre alt
©GETTY, Afp, GETTy, APA, AFP, RODIN ECKENROTH
Der US-Schauspieler Stacy Keach ist tot. Er sei am Dienstag nach langem Kampf gegen eine schwere Herzerkrankung im Haus seiner Familie in Magdalenka in Polen gestorben, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung seiner Frau und seiner Kinder. Er wurde 85 Jahre alt. Bekannt wurde Keach vor allem durch seine Rolle als hartgesottener Privatdetektiv Mike Hammer in der gleichnamigen CBS-Fernsehserie aus den 80er Jahren.

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Keach spielte aber auch in weiteren Hit-Serien wie "Emergency Room - Die Notaufnahme" und "Two and a Half Men" mit. Seinen ersten Filmauftritt hatte er 1968 in dem Drama "Das Herz ist ein einsamer Jäger". Es folgten Kinofilme wie "Flucht aus L.A." und "Wenn ich bleibe". Auf der Bühne machte sich Keach durch Rollen in Shakespeare-Produktionen einen Namen. 2019 erhielt er einen Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood.

Keach sei nicht nur ein "legendärer Schauspieler" gewesen, der vom Publikum auf der ganzen Welt bewundert und geliebt worden sei, sondern auch "das Herz unserer Familie", zitierte das Branchenblatt "Variety" aus der Mitteilung. Sein Tod hinterlasse eine unermessliche Leere. "Doch sein außergewöhnlicher Geist, seine unvergessliche Stimme und die Liebe, die er so großzügig gab, werden immer bei uns bleiben."

LOS ANGELES - USA: FOTO: APA/APA/AFP/GETTY/RODIN ECKENROTH

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