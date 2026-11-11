"Mike Hammer"-Darsteller Stacy Keach gestorben

Keach spielte aber auch in weiteren Hit-Serien wie "Emergency Room - Die Notaufnahme" und "Two and a Half Men" mit. Seinen ersten Filmauftritt hatte er 1968 in dem Drama "Das Herz ist ein einsamer Jäger". Es folgten Kinofilme wie "Flucht aus L.A." und "Wenn ich bleibe". Auf der Bühne machte sich Keach durch Rollen in Shakespeare-Produktionen einen Namen. 2019 erhielt er einen Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood.

Keach sei nicht nur ein "legendärer Schauspieler" gewesen, der vom Publikum auf der ganzen Welt bewundert und geliebt worden sei, sondern auch "das Herz unserer Familie", zitierte das Branchenblatt "Variety" aus der Mitteilung. Sein Tod hinterlasse eine unermessliche Leere. "Doch sein außergewöhnlicher Geist, seine unvergessliche Stimme und die Liebe, die er so großzügig gab, werden immer bei uns bleiben."