Pur-Sänger macht Herzinfarkt öffentlich

Er habe zunächst drei Stunden lang Druck auf der Brust und Schwächegefühl nicht richtig eingeordnet. Seine Partnerin habe ihn schließlich dazu bewegt, zum Arzt zu gehen. Nach einem Besuch bei seinem Hausarzt sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Dort sei ein Stent eingesetzt worden. Dabei sei es zu Komplikationen gekommen. "Die haben noch eine halbe Stunde um mein Leben gekämpft", sagte Engler.

Am nächsten Morgen hätten Ärzte zu ihm gesagt: "Sie haben ja einen neuen Geburtstag." Den 18. November betrachte er deshalb als zweiten Geburtstag. Auf dem neuen Pur-Album "Bleib mir", das an diesem Freitag erscheint, verarbeitet Engler die Ereignisse und die Zeit danach in mehreren Liedern.