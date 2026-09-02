ABO

Dolly Parton erhält neuen Stern auf "Walk of Fame"

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Dollys Hollywood-Stern wurde zu einem Ort der Trauer
©CARLY MACKLER, Getty Images North America, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Der durch Vandalismus beschädigte Stern der verstorbenen Country-Ikone Dolly Parton auf dem "Walk of Fame" in Los Angeles wird ausgetauscht. Der 1984 eingeweihte Stern war am Montag zerkratzt worden, wie auf in Onlinenetzwerken veröffentlichten Videos zu sehen war. Der für den "Walk of Fame" zuständige Hollywood Historic Trust teilte nun mit, dass nun ein Ersatzstern verlegt werde. Die Arbeiten sollen demnach bis Freitag abschlossen sein.

von

News auf Google bevorzugen

Parton war in der vergangenen Woche gestorben. Die "Königin der Countrymusik" wurde 80 Jahre alt. Bekannt wurde sie mit Hits wie "Jolene" und der Ballade "I Will Always Love You", die in der Version von Whitney Houston zu einem der erfolgreichsten Hits aller Zeiten wurde. Im Laufe ihrer über 60-jährigen Karriere veröffentlichte Parton fast 50 Studioalben und verkaufte mehr als 100 Millionen Platten. Sie stand häufiger an der Spitze der Charts als jede andere Countrymusikerin.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Sandra Hüller in autobiografischem Werk zu sehen
News
Sandra Hüller spielt verstorbenen Schriftsteller
Allerhöchste Bewunderung für den Teppich von Bayeux
Politik
Macron und Charles eröffneten Schau mit Bayeux-Wandteppich
Celine Dion mit Fans
News
Céline Dion singt mit Fans vor ihrem Pariser Hotel
Die Jazzsängerin Cassandra Wislon ist tot.
News
US-Jazzsängerin Cassandra Wilson 70-jährig verstorben
Clooney und sein Goldener Löwe
Schlagzeilen
George Clooney im Mittelpunkt der Eröffnungsgala von Venedig
Neuer Roman von Alex Capus
News
Schweizer Grenzgasthof: "Querfeldein" von Alex Capus
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER