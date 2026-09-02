Dolly Parton erhält neuen Stern auf "Walk of Fame"

Parton war in der vergangenen Woche gestorben. Die "Königin der Countrymusik" wurde 80 Jahre alt. Bekannt wurde sie mit Hits wie "Jolene" und der Ballade "I Will Always Love You", die in der Version von Whitney Houston zu einem der erfolgreichsten Hits aller Zeiten wurde. Im Laufe ihrer über 60-jährigen Karriere veröffentlichte Parton fast 50 Studioalben und verkaufte mehr als 100 Millionen Platten. Sie stand häufiger an der Spitze der Charts als jede andere Countrymusikerin.