Dolly Parton erhält neuen Stern auf "Walk of Fame"

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Der durch Vandalismus beschädigte Stern der verstorbenen Country-Ikone Dolly Parton auf dem "Walk of Fame" in Los Angeles wird ausgetauscht. Der 1984 eingeweihte Stern war am Montag zerkratzt worden, wie auf in Onlinenetzwerken veröffentlichten Videos zu sehen war. Der für den "Walk of Fame" zuständige Hollywood Historic Trust teilte nun mit, dass nun ein Ersatzstern verlegt werde. Die Arbeiten sollen demnach bis Freitag abschlossen sein.
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Parton war in der vergangenen Woche gestorben. Die "Königin der Countrymusik" wurde 80 Jahre alt. Bekannt wurde sie mit Hits wie "Jolene" und der Ballade "I Will Always Love You", die in der Version von Whitney Houston zu einem der erfolgreichsten Hits aller Zeiten wurde. Im Laufe ihrer über 60-jährigen Karriere veröffentlichte Parton fast 50 Studioalben und verkaufte mehr als 100 Millionen Platten. Sie stand häufiger an der Spitze der Charts als jede andere Countrymusikerin.