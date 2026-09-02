ABO

US-Jazzsängerin Cassandra Wilson 70-jährig verstorben

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Jazzsängerin Cassandra Wislon ist tot.
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SHANNON FINNEY
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die US-Jazzsängerin Cassandra Wilson ist tot. Ihr Manager Robert Torre teilte dem Radiosender WBGO in New Jersey laut dem Onlineforum "Rolling Stone" am Mittwoch mit, dass Wilson "friedlich zu Hause im Kreise ihrer Familie, enger Freunde und ihres Managers verstorben ist". Torre nannte jedoch keine Todesursache. Die zweifache Grammy-Preisträgerin und Jazzsängerin, die unter anderem mit den Roots und Angelique Kidjo zusammenarbeitete, wurde 70 Jahre alt.

von

News auf Google bevorzugen

Musik war seit ihrer Kindheit ein fester Bestandteil in Wilsons Leben. Sie wurde am 4. Dezember 1955 in Jackson, Mississippi, als Tochter von Herman B. Fowlkes, einem Jazzgitarristen und Grundschullehrer, geboren. Laut ihrer offiziellen Website spielte sie bereits mit sechs Jahren Klavier, mit zwölf Gitarre und sang bereits als Teenagerin professionell. Sie schloss ihr Studium der Massenkommunikation an der Jackson State University ab und begann in ihren Zwanzigern, Jazz zu singen.

Einen entscheidenden Wendepunkt ihrer Karriere markierte laut "Rolling Stone" ihr Album "Blue Light 'til Dawn" von 1992, ihr sparsam arrangiertes Blue-Note-Records-Debüt, für das sie eine akustische Kulisse suchte. Neben eigenen Kompositionen sang Wilson darauf Stücke von Van Morrison, Joni Mitchell und Ann Peebles. Diesen Weg setzte sie 1995 mit "New Moon Daughter" fort und mischte ihre starken Eigenkompositionen - allen voran "Little Warm Death" und "Solomon Song" - mit Coverversionen von Neil Young, U2, Hank Williams und den Monkees.

Cassandra Wilson trat auch mehrmals in Österreich auf. So gastierte sie im November 2015 mit einer Hommage an die 1959 verstorbenen Jazz-Interpretation Billie Holiday, die damals ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Gary Glitter alias Paul Gadd befindet sich in U-Haft
News
Gary Glitter plädiert in Missbrauchsprozess "nicht schuldig"
Gary Glitter alias Paul Gadd befindet sich in U-Haft
Schlagzeilen
Gary Glitter plädiert in Missbrauchsprozess "nicht schuldig"
Patrick Bruel steht unter Druck
News
Sänger Patrick Bruel sagt Konzerte nach Protesten ab
Regener ist die Musik wichtiger als das Schreiben
News
Sven Regener hält sich zu weiteren Lehmann-Romanen bedeckt
++ ARCHIVBILD ++ Trantow ist laut Angaben ihrer Agentur am 12. August verstorben
Schlagzeilen
Deutsche Schauspielerin Cordula Trantow 83-jährig gestorben
Sängerin Kelly Clarkson
News
Kelly Clarkson beendete Talkshow nach 1.260 Folgen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER