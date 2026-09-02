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Gary Glitter plädiert in Missbrauchsprozess "nicht schuldig"

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Gary Glitter alias Paul Gadd befindet sich in U-Haft
©Leon Neal, Afp, APA
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Der ehemalige britische Popstar Paul Gadd, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Gary Glitter, hat sich am Mittwoch vor einem Londoner Gericht in acht Anklagepunkten wegen zurückliegender Sexualstraftaten an einem jungen Mädchen nicht schuldig bekannt. Dem 82-Jährigen, der in den 1970er-Jahren als Glam-Rocker berühmt wurde, wird vorgeworfen, das Kind im Zeitraum von 1978 bis 1981 - als dieses zwischen acht und elf Jahre alt war - missbraucht zu haben.

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Gadd wurde per Video aus dem Gefängnis in den Gerichtssaal zugeschaltet. Er bestritt die Vorwürfe: vier Fälle von unsittlicher Berührung, zwei Fälle von Unzucht mit einem Kind sowie zwei Fälle von unrechtmäßigem Geschlechtsverkehr mit einem Mädchen unter 13 Jahren. Laut Staatsanwaltschaft wurden die mutmaßlichen Taten in Gadds Wohnung im Londoner Stadtteil Kensington verübt. Der Ex-Musiker verbleibt bis zu seinem für das kommende Jahr angesetzten Prozess in Untersuchungshaft.

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