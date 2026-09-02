Gary Glitter plädiert in Missbrauchsprozess "nicht schuldig"

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Der ehemalige britische Popstar Paul Gadd, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Gary Glitter, hat sich am Mittwoch vor einem Londoner Gericht in acht Anklagepunkten wegen zurückliegender Sexualstraftaten an einem jungen Mädchen nicht schuldig bekannt. Dem 82-Jährigen, der in den 1970er-Jahren als Glam-Rocker berühmt wurde, wird vorgeworfen, das Kind im Zeitraum von 1978 bis 1981 - als dieses zwischen acht und elf Jahre alt war - missbraucht zu haben.

von APA