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David Beckham bekommt Stern auf Hollywoods "Walk of Fame"

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Stern auf dem "Walk of Fame" für David Beckham
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Englands Fußball-Ikone David Beckham bekommt am Rande der Fußball-Weltmeisterschaft einen Stern auf Hollywoods "Walk of Fame". An der Zeremonie am 12. Juni werden Beckhams Frau Victoria und US-Filmstar Tom Cruise teilnehmen, teilten die Organisatoren am Dienstag in Los Angeles mit. Mit dem Stern sollten Beckhams Rolle "bei der Steigerung der Popularität des Fußballs in Amerika sowie sein nachhaltiger Einfluss auf Sport, Unterhaltung und die globale Kultur" gewürdigt werden.

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Der "Walk of Fame" befindet sich auf dem berühmten Hollywood Boulevard in der US-Metropole Los Angeles. Die Sterne auf dem Gehweg für die Größen des Showgeschäfts sind eine beliebte Touristenattraktion - nun bekommt auch Beckham einen. Der Stern für den 51-Jährigen soll wenige Stunden vor dem ersten WM-Spiel in den USA enthüllt werden, bei dem sich am 12. Juni in Los Angeles die USA und Paraguay gegenüberstehen. Das WM-Eröffnungsspiel findet einen Tag zuvor in Mexiko statt, weiterer Mitausrichter des Turniers ist Kanada.

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