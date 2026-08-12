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Cristiano Ronaldo heiratet Partnerin Georgina Rodríguez

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Ronaldo und Rodríguez im Jahr 2019
©APA/APA/AFP/CRISTINA QUICLER
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Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo hat seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez geheiratet. Bei der Zeremonie am Dienstag seien die fünf Kinder anwesend gewesen, teilte die den Sportler vertretende Agentur Brunswick Group der Nachrichtenagentur AFP mit. Ronaldo teilte auf Instagram ein Foto mit den Händen des Paares, das mit den Anfangsbuchstaben des 41-Jährigen und seiner 32-jährigen Partnerin sowie einem Herz unterschrieben war.

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Die "private und intime" Hochzeit fand den Angaben zufolge in einem Luxus-Küstenressort in der Nähe von Lissabon statt. Das Paar gab sich das Ja-Wort genau ein Jahr nachdem die Influencerin Rodríguez auf Instagram die Verlobung verkündet hatte.

Ronaldo gilt als einer der größten Fußballstars der Welt. Er gewann fünfmal den jährlich vergebenen Ballon d'Or als weltbester Spieler. Bei der Weltmeisterschaft im Sommer ist der 41-Jährige erneut für Portugal aufgelaufen. Er spielt derzeit für den saudi-arabischen Verein Al-Nassr.

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