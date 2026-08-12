Cristiano Ronaldo heiratet Partnerin Georgina Rodríguez

Die "private und intime" Hochzeit fand den Angaben zufolge in einem Luxus-Küstenressort in der Nähe von Lissabon statt. Das Paar gab sich das Ja-Wort genau ein Jahr nachdem die Influencerin Rodríguez auf Instagram die Verlobung verkündet hatte.

Ronaldo gilt als einer der größten Fußballstars der Welt. Er gewann fünfmal den jährlich vergebenen Ballon d'Or als weltbester Spieler. Bei der Weltmeisterschaft im Sommer ist der 41-Jährige erneut für Portugal aufgelaufen. Er spielt derzeit für den saudi-arabischen Verein Al-Nassr.