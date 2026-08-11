EU-Roaming: "Roam like home" hat Grenzen

Aus dem Nichts werden diese Aufschläge aber nicht erhoben. Der Mobilfunkanbieter sendet vorher eine Warnung und fordert zur Änderung des Nutzungsverhaltens auf oder zu einem Nachweis, dass man sich überwiegend im Inland aufhält, so die Verbraucherzentralen.

Erst wenn man dann nichts an der Nutzung ändert, dürfen Entgelte aufgeschlagen werden. Diese sind gedeckelt: auf aktuell maximal 1,10 Euro je Gigabyte beim Surfen (ab 2027: nur noch 1 Euro), 1,9 Cent pro Anrufminute und 0,3 Cent pro SMS.

Dennoch: Je nachdem, wie lange man bleibt und in welchem Land man unterwegs ist, kann es günstiger sein, sich vor Ort eine Prepaid-Karte zu kaufen, rät das Europäische Verbraucherzentrum. Auch eSIMs können eine Alternative sein. Teils bieten Mobilfunkanbieter zudem Datenpässe für die mobile Internetnutzung in verschiedenen Ländern an.

Die Roaming-Verordnung gilt neben den EU-Mitgliedsländern auch für Liechtenstein, Norwegen, Island und seit Anfang 2026 ebenso für die Ukraine und die Republik Moldau.

Monaco, San Marino, Andorra, die Isle of Man, die Kanalinseln, Gibraltar, Vatikanstadt und andere fallen dagegen nicht unter die Verordnung. Einige Mobilfunkanbieter ordnen diese Gebiete allerdings trotzdem der EU-Länderliste zu oder gewähren günstige Konditionen. Ein Blick in die Preisliste oder eine direkte Nachfrage beim Anbieter bringen Klarheit.

In Großbritannien erheben einige Anbieter trotz des Brexits nach wie vor oftmals noch keine zusätzlichen Roaming-Gebühren.