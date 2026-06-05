Bekannt aus "Ted Lasso": Schauspieler Anthony Head gestorben

Die vielfach gelobte TV-Serie von Apple TV dreht sich um das Geschehen beim fiktiven englischen Club AFC Richmond. Head verkörperte den ehemaligen Besitzer, Rupert Mannion. In der US-amerikanischen Kult-Mysteryserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" wirkte Head in der Rolle des Bibliothekars Rupert Giles mit. Laut PA verließ er die Serie während der sechsten Staffel und trat anschließend nur noch als Gaststar auf.

"Wir wissen, wie sehr er von Freunden, Kollegen und Fans der Serien, in denen er mitgewirkt hat, vermisst werden wird", heißt es von seinen beiden Töchtern, den Schauspielerinnen Emily und Daisy Head, in dem Statement. Die Trauer sei "weit größer als die Lücke, die sein Tod hinterlassen hat".