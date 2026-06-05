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Bekannt aus "Ted Lasso": Schauspieler Anthony Head gestorben

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Britischer Serienstar starb an Folgen von Lungenentzündung
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Der britische Schauspieler Anthony Head ("Ted Lasso", "Buffy") ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Das berichten mehrere britische Medien wie die Nachrichtenagentur PA am Freitag unter Berufung auf ein Statement seiner beiden Töchter. Demnach starb Head "an den Folgen einer Lungenentzündung im Kreise seiner Familie", heißt es in dem Statement. Der Brite war zuletzt vor allem durch seine Rolle in der Comedyserie "Ted Lasso" einem breiten Publikum bekannt.

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Die vielfach gelobte TV-Serie von Apple TV dreht sich um das Geschehen beim fiktiven englischen Club AFC Richmond. Head verkörperte den ehemaligen Besitzer, Rupert Mannion. In der US-amerikanischen Kult-Mysteryserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" wirkte Head in der Rolle des Bibliothekars Rupert Giles mit. Laut PA verließ er die Serie während der sechsten Staffel und trat anschließend nur noch als Gaststar auf.

"Wir wissen, wie sehr er von Freunden, Kollegen und Fans der Serien, in denen er mitgewirkt hat, vermisst werden wird", heißt es von seinen beiden Töchtern, den Schauspielerinnen Emily und Daisy Head, in dem Statement. Die Trauer sei "weit größer als die Lücke, die sein Tod hinterlassen hat".

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