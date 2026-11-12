Zum Leopolditag öffnen 19 Ausflugsziele in Niederösterreich für Familien gratis

Am Sonntag, 15. November, feiert Niederösterreich seinen Landespatron Leopold, und das Land macht den Tag zum zweiten Mal zum Kinderlandesfeiertag. An 19 Standorten in allen vier Vierteln erwartet Kinder und Familien laut Land Niederösterreich ein Programm bei freiem Eintritt. Mit dabei sind große Häuser wie das Museum Niederösterreich und das KinderKunstLabor in St. Pölten, das neue VISTA Science Experience Center in Klosterneuburg und das MAMUZ Schloss Asparn/Zaya.

Auch das Museum Gugging, das Haus der Wildnis in Lunz am See, das Haus der Digitalisierung in Tulln und die Science Center in Tulln und Lunz öffnen gratis. Dazu kommen Workshops und Mitmachstationen in Büchereien, etwa in Vitis, Gloggnitz und Scheibbs.