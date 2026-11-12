Zum Leopolditag öffnen 19 Ausflugsziele in Niederösterreich für Familien gratis
Am Sonntag wird der Landesfeiertag zum zweiten Mal zum Kinderlandesfeiertag. Welche Museen und Science Center dabei sind, wo man sich anmelden muss und wann Thomas Brezina in St. Pölten auftritt.
Am Sonntag, 15. November, feiert Niederösterreich seinen Landespatron Leopold, und das Land macht den Tag zum zweiten Mal zum Kinderlandesfeiertag. An 19 Standorten in allen vier Vierteln erwartet Kinder und Familien laut Land Niederösterreich ein Programm bei freiem Eintritt. Mit dabei sind große Häuser wie das Museum Niederösterreich und das KinderKunstLabor in St. Pölten, das neue VISTA Science Experience Center in Klosterneuburg und das MAMUZ Schloss Asparn/Zaya.
Auch das Museum Gugging, das Haus der Wildnis in Lunz am See, das Haus der Digitalisierung in Tulln und die Science Center in Tulln und Lunz öffnen gratis. Dazu kommen Workshops und Mitmachstationen in Büchereien, etwa in Vitis, Gloggnitz und Scheibbs.
Wo am Leopolditag geforscht und gebastelt wird
Die Programmseite Kultur4kids, eine Initiative des Landes, listet die Angebote im Detail. In St. Pölten machen neben dem Museum Niederösterreich und dem KinderKunstLabor auch Familienland, Natur im Garten und Kultur4Kids mit. In Krems sind das Karikaturmuseum und die Landesgalerie Niederösterreich dabei, in Tulln zusätzlich Natur im Garten.
Die Wissenschafts-Workshops finden in Gemeindebüchereien und Bibliotheken statt, unter anderem in Atzenbrugg, Pyhra, Scheibbs, Ruprechtshofen, Kautzen, Vitis, Hainburg an der Donau, Mödling und Gloggnitz sowie im Stadtmuseum Korneuburg. Auf der Programmseite sind insgesamt 25 Einträge zu finden, das Land spricht von 19 Standorten. Inhaltlich drehen sich viele Stationen, Führungen und Workshops um Leopold und Agnes.
Thomas Brezina liest in St. Pölten
Wieder dabei ist Kinderbuchautor Thomas Brezina. Um 14 Uhr liest er im Museum Niederösterreich aus seinem neuen Buch und signiert danach. Um 15.30 Uhr gibt es im KinderKunstLabor ein Treffen mit ihm und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).
„Ich lade alle Kinder und ihre Familien ein, diesen Tag zu nutzen, Neues auszuprobieren und unser Land mit allen Sinnen zu entdecken“, sagt Mikl-Leitner laut Landespressedienst. Das Motto des Tages lautet „Niederösterreich ist Kinderösterreich“.
Warum der 15. November ein Feiertag ist
Der Leopolditag ist der Landesfeiertag von Niederösterreich und erinnert an den heiligen Leopold, den Schutzpatron des Landes. Heuer fällt er auf einen Sonntag. Den Kinderlandesfeiertag gibt es seit dem Vorjahr, das Land knüpft ihn bewusst an das Leopoldifest.
Was das für Eltern heißt
Der Eintritt an den Kultur- und Wissenschaftsstandorten ist am Sonntag den ganzen Tag frei. Für einige Angebote ist allerdings eine Anmeldung nötig: Laut Kultur4kids gilt das für das VISTA Science Experience Center und für die Wissenschafts-Workshops in den Büchereien, am Tag selbst gibt es Plätze nur je nach Verfügbarkeit vor Ort. Einheitliche Öffnungszeiten nennt das Land nicht, ein Blick auf die Seite des jeweiligen Hauses vor der Anreise lohnt sich. Wer Thomas Brezina erleben will, plant 14 Uhr im Museum Niederösterreich oder 15.30 Uhr im KinderKunstLabor in St. Pölten ein.
Quellen
Land Niederösterreich: LH Mikl-Leitner lädt zum zweiten Kinderlandesfeiertag (11.11.2026)
Kultur4kids, Initiative des Landes Niederösterreich: Kinderlandesfeiertag 2026 in Niederösterreich (2026)