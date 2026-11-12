United Airlines verbietet Buchungen durch KI-Agenten und droht mit Stornierung

United Airlines verbietet Reisenden, Flüge von KI-Agenten buchen zu lassen. Die am 11. November überarbeiteten Beförderungsbedingungen der US-Fluglinie untersagen ausdrücklich, mit KI-Agenten ein Ticket zu kaufen, zu ändern oder zu verwalten oder Zusatzleistungen zu erwerben. Reservierungen, die auf diesem Weg zustande kommen, darf United stornieren.

Als KI-Agent gilt nach der neuen Definition jede Software, die selbstständig oder halbselbstständig handelt, auch dann, wenn ein Mensch die einzelnen Schritte überwacht oder freigibt. Gemeint sind etwa KI-Assistenten in Chatprogrammen, Suchmaschinen und sozialen Netzwerken, KI-Browser und eigenständige Agenten. Flüge mit KI suchen und Preise vergleichen dürfen Kundinnen und Kunden weiterhin, den Kauf müssen sie aber selbst abschließen.