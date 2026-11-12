United Airlines verbietet Buchungen durch KI-Agenten und droht mit Stornierung
Als erste große US-Fluglinie untersagt United Airlines, Tickets mit Hilfe von KI-Assistenten zu buchen oder zu ändern. Was genau verboten ist, was weiterhin erlaubt bleibt und warum Delta und American einen anderen Weg gehen.
United Airlines verbietet Reisenden, Flüge von KI-Agenten buchen zu lassen. Die am 11. November überarbeiteten Beförderungsbedingungen der US-Fluglinie untersagen ausdrücklich, mit KI-Agenten ein Ticket zu kaufen, zu ändern oder zu verwalten oder Zusatzleistungen zu erwerben. Reservierungen, die auf diesem Weg zustande kommen, darf United stornieren.
Als KI-Agent gilt nach der neuen Definition jede Software, die selbstständig oder halbselbstständig handelt, auch dann, wenn ein Mensch die einzelnen Schritte überwacht oder freigibt. Gemeint sind etwa KI-Assistenten in Chatprogrammen, Suchmaschinen und sozialen Netzwerken, KI-Browser und eigenständige Agenten. Flüge mit KI suchen und Preise vergleichen dürfen Kundinnen und Kunden weiterhin, den Kauf müssen sie aber selbst abschließen.
Wie United das Verbot begründet
In einer Mitteilung verweist United vor allem auf die Sicherheit. Wer seine Zugangsdaten mit persönlichen KI-Assistenten von Drittanbietern teile, könne sensible Informationen preisgeben. Die Programme könnten außerdem ungewollte Käufe auslösen, das Kundenkonto verändern oder Meilen aus dem Vielfliegerprogramm MileagePlus einlösen.
Dazu kommen laut United Vorschriften der US-Luftfahrtbehörden FAA und DOT. Beim Check-in müssen Passagiere etwa persönlich bestätigen, dass ihr Gepäck keine verbotenen Gegenstände oder Sprengstoffe enthält. Automatisierte Handlungen einer KI könnten gegen solche Regeln verstoßen. United will den Zugang für KI-Agenten deshalb direkt auf den eigenen Plattformen und auch über Reisebüros und Buchungsportale sperren. Konzernchef Scott Kirby sagte laut US-Medien bei einem Auftritt in Chicago, er wolle keinen weiteren Zwischenhändler schaffen.
Wie Delta und American mit KI-Buchungen umgehen
Die großen Konkurrenten ziehen vorerst nicht mit. Delta Air Lines erklärte gegenüber US-Medien, bestimmte Interaktionen mit KI-Assistenten zu unterstützen, wenn sich diese ordnungsgemäß authentifizieren lassen. Verantwortlich für das, was ein Assistent bucht, blieben aber die Passagiere selbst. American Airlines teilte mit, manche KI-Werkzeuge könnten den Kauf von Tickets bereits erleichtern, der Schutz der Kundschaft habe aber Vorrang. Automatisierten Datenverkehr beobachte die Fluglinie und könne ihn sperren.
Southwest Airlines bietet die Flugsuche inzwischen direkt im Chatprogramm ChatGPT an, den Kauf schließen Reisende aber auf der Website der Fluglinie ab. Reaktionen europäischer Fluggesellschaften auf den Schritt von United sind bisher nicht bekannt.
Was das für Reisende heißt
Wer einen United-Flug bucht, sollte den Kauf selbst auf der Website oder in der App der Fluglinie abschließen oder ein Reisebüro beauftragen, das keine KI-Agenten einsetzt. Suchen und vergleichen lässt sich weiterhin mit jedem Werkzeug. Tickets, die vor dem 11. November ausgestellt wurden, fallen unter die damals gültigen Beförderungsbedingungen. Bei Verstößen gegen die neuen Regeln riskieren Reisende die Stornierung ihrer Reservierung, United behält sich bei verbotenen Buchungspraktiken außerdem Sanktionen bis hin zum Verfall von Meilen vor. Wie United KI-Buchungen über Drittanbieter erkennen will, hat die Fluglinie nicht erklärt.
Quellen
United Airlines: Contract of Carriage (11. November 2026)
United Airlines: Mitteilung zu KI-Agenten (11. November 2026)
Weitere Quelle: CBS News, United Airlines bans AI agents from booking flights on behalf of travelers (11. November 2026); Fast Company, United Airlines just made a big change to flight bookings (11. November 2026); View from the Wing, United Airlines CEO Scott Kirby Bans AI Agents From Booking Tickets (11. November 2026)