Länder wollen Tierquäler härter bestrafen, der Anstoß dazu kam aus der Steiermark
Die Tierschutzreferentinnen und Tierschutzreferenten der Bundesländer haben in Salzburg einen einstimmigen Beschluss gefasst. Was der Strafrahmen heute vorsieht und welche weiteren Pläne die Steiermark verfolgt.
Die Bundesländer verlangen vom Bund strengere Strafen für Tierquälerei. Bei der Konferenz der Landestierschutzreferentinnen und Landestierschutzreferenten am Freitag in Grödig bei Salzburg wurde ein entsprechender Antrag der Steiermark einstimmig angenommen, wie das Land Steiermark mitteilt.
Derzeit sieht das Strafgesetzbuch für Tierquälerei laut Land eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor. Die Bundesregierung soll nun prüfen, diesen Strafrahmen anzuheben und für besonders schwere Fälle strengere Bestimmungen einzuführen. „Der derzeitige Strafrahmen von maximal zwei Jahren Freiheitsstrafe ist gerade bei besonders brutalen Fällen nicht ausreichend“, sagt der steirische Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ).
Warum die Länder den Bund brauchen
Das Strafrecht ist Bundessache. Die Länder können eine Verschärfung deshalb nur fordern, beschließen müssen sie Regierung und Nationalrat. Der einstimmige Beschluss der Konferenz ist ein politisches Signal der Länder an die Bundesregierung, eine Gesetzesänderung ist damit noch nicht verbunden.
In der Steiermark ist die Forderung nicht neu. Bereits im Juli hatte sich der Landtag Steiermark einstimmig für eine entsprechende Novelle des Strafgesetzbuches ausgesprochen. Mit dem Beschluss in Salzburg stehen nun auch die übrigen Bundesländer hinter dem Anliegen. „Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt“, sagt Amesbauer.
Welche weiteren Vorschläge die Steiermark einbringt
Neben dem Strafrecht hat die Steiermark weitere Initiativen in die Konferenz eingebracht. Eine österreichweit abgestimmte Kampagne soll für verantwortungsvolle Tierhaltung werben und so auch die überbelegten Tierheime entlasten.
Das Verbot von Qualzucht soll in allen Bundesländern einheitlich vollzogen werden. Zudem schlägt die Steiermark datenbasierte Modelle vor, mit denen Tierschutzkontrollen gezielter erfolgen und Risikobetriebe früher erkannt werden sollen.
Was das für Tierhalterinnen und Tierhalter heißt
Für Tierhalterinnen und Tierhalter ändert sich durch den Beschluss vorerst nichts, es gilt weiterhin der bestehende Strafrahmen von bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. Ob er angehoben wird, entscheidet der Bund. Kommt der einheitliche Vollzug des Qualzuchtverbots, wären Züchterinnen und Züchter in ganz Österreich nach denselben Maßstäben betroffen. Die geplanten datenbasierten Kontrollen sollen sich auf Betriebe mit erhöhtem Risiko konzentrieren.
Quellen
Land Steiermark: Einstimmiger Beschluss: Bundesländer fordern auf Initiative der Steiermark härtere Strafen bei Tierquälerei (13.11.2026)