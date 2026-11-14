Länder wollen Tierquäler härter bestrafen, der Anstoß dazu kam aus der Steiermark

Die Bundesländer verlangen vom Bund strengere Strafen für Tierquälerei. Bei der Konferenz der Landestierschutzreferentinnen und Landestierschutzreferenten am Freitag in Grödig bei Salzburg wurde ein entsprechender Antrag der Steiermark einstimmig angenommen, wie das Land Steiermark mitteilt.

Derzeit sieht das Strafgesetzbuch für Tierquälerei laut Land eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor. Die Bundesregierung soll nun prüfen, diesen Strafrahmen anzuheben und für besonders schwere Fälle strengere Bestimmungen einzuführen. „Der derzeitige Strafrahmen von maximal zwei Jahren Freiheitsstrafe ist gerade bei besonders brutalen Fällen nicht ausreichend“, sagt der steirische Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ).