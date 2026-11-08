Ein Vorarlberger Skigebiet will schon Mitte November in den Winter starten

Den Auftakt der Skisaison in Vorarlberg will das Familienskigebiet Bödele oberhalb von Dornbirn machen. Ab Samstag, 14. November 2026, sollen die Lifte dort täglich von 9 bis 16.15 Uhr laufen, allerdings nur bei entsprechender Schneelage, wie die Betreiber auf ihrer Website angeben. Als letzter Skitag ist Montag, 29. März 2027, geplant.

Die meisten anderen Skigebiete im Land folgen ab Ende November und im Dezember. Vorarlberg Tourismus sammelt die Termine in einer Übersicht der Saisonstarts 2026/27 und weist darauf hin, dass sich die Betriebszeiten je nach Schneesituation kurzfristig ändern können.