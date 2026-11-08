Ein Vorarlberger Skigebiet will schon Mitte November in den Winter starten
Die Skisaison 2026/27 in Vorarlberg beginnt gestaffelt. Welches Skigebiet den Anfang macht, wann Montafon, Arlberg und Bregenzerwald folgen und was Wintersportlerinnen und Wintersportler jetzt schon erledigen können.
Den Auftakt der Skisaison in Vorarlberg will das Familienskigebiet Bödele oberhalb von Dornbirn machen. Ab Samstag, 14. November 2026, sollen die Lifte dort täglich von 9 bis 16.15 Uhr laufen, allerdings nur bei entsprechender Schneelage, wie die Betreiber auf ihrer Website angeben. Als letzter Skitag ist Montag, 29. März 2027, geplant.
Die meisten anderen Skigebiete im Land folgen ab Ende November und im Dezember. Vorarlberg Tourismus sammelt die Termine in einer Übersicht der Saisonstarts 2026/27 und weist darauf hin, dass sich die Betriebszeiten je nach Schneesituation kurzfristig ändern können.
Wann starten die Skigebiete im Montafon und im Brandnertal?
Am Golm im Montafon wird bei passendem Wetter schon an den Wochenenden 21. und 22. sowie 28. und 29. November gefahren, laut Golm Silvretta Lifte beginnt der tägliche Betrieb am 5. Dezember 2026 und dauert bis 4. April 2027. Saisonkarten verkauft der Golm in Vandans ab 13. November.
Die Silvretta Montafon plant die Wintersaison vom 27. November 2026 bis 11. April 2027 und schließt nach eigenen Angaben je nach Schneelage auch einen früheren Start nicht aus. Ebenfalls am 27. November will Gargellen in die Saison gehen. Die Kristbergbahn in Silbertal fährt ab 11. Dezember. Im Brandnertal laufen die Lifte an den Wochenenden 28. und 29. November sowie 5. und 6. Dezember, der tägliche Betrieb startet dort am 12. Dezember.
Arlberg, Bregenzerwald und Klostertal: Die Termine im Dezember
Für Lech Zürs nennt die Übersicht von Vorarlberg Tourismus den 2. Dezember als Saisonstart, die Lech Bergbahnen selbst hatten auf ihrer Website noch keinen Termin für 2026/27 veröffentlicht. Warth-Schröcken, das ebenfalls zu Ski Arlberg gehört, startet am 4. Dezember und plant bis 11. April 2027.
Ebenfalls ab Freitag, 4. Dezember, ist im Skigebiet Damüls-Mellau täglicher Skibetrieb vorgesehen, laut den Bergbahnen bis 4. April 2027. Die Seilbahnen Faschina starten den täglichen Betrieb am 18. Dezember. In Laterns ist der Saisonstart voraussichtlich ebenfalls am 4. Dezember. Am Diedamskopf im Bregenzerwald beginnt die Saison am 12. Dezember.
Im Klostertal öffnet der Sonnenkopf am 11. Dezember und plant nach eigenen Angaben eine Saison bis 11. April 2027. Saisonkarten gibt es dort im Vorverkauf von 27. November bis 10. Dezember.
Was Skifahrerinnen und Skifahrer vor dem Saisonstart beachten sollten
Alle genannten Termine sind Planungen der Betreiber. Ob ein Skigebiet tatsächlich am geplanten Tag öffnet, hängt von Schnee und Temperaturen ab, denn für die künstliche Beschneiung braucht es ausreichend Kälte. Wer einen Skitag zu Saisonbeginn plant, sollte deshalb kurz vorher die Liftinformationen des jeweiligen Gebiets prüfen.
Für Saisonkarten lohnt sich ein Blick auf die Vorverkaufsfristen, die viele Skigebiete vor dem Start anbieten. In Laterns etwa läuft der Vorverkauf an mehreren Wochenenden im November in Rankweil, Götzis und Feldkirch. Die Silvretta Montafon verweist auf ein dynamisches Preismodell, bei dem frühes Buchen günstiger sein kann.
Quellen
Vorarlberg Tourismus: Betriebszeiten Skigebiete, Saisonstarts 2026/27 (2026)
Skigebiet Bödele: Betriebszeiten (2026)
Silvretta Montafon: Lift-Info (2026)
Golm Silvretta Lifte: Öffnungszeiten (2026)
Damüls Mellau Bergbahnen: Betriebs- und Fahrzeiten (2026)