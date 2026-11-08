Wann der Salzburger Christkindlmarkt heuer öffnet und wie lange er bleibt
Der Christkindlmarkt am Salzburger Dom- und Residenzplatz geht in seine 52. Auflage. Wann die Stände aufsperren, wie lange sie bleiben und welche Zeiten zu Weihnachten und Silvester gelten.
Der Salzburger Christkindlmarkt öffnet am Donnerstag, 19. November 2026, und bleibt bis Freitag, 1. Jänner 2027. Das geht aus den Angaben des Vereins Salzburger Christkindlmarkt hervor. Der Markt erstreckt sich über den Domplatz und den Residenzplatz sowie Teile des Kapitelplatzes in der Salzburger Altstadt.
Laut Veranstaltungskalender der Salzburger Altstadt ist es der 52. Salzburger Christkindlmarkt. Mit rund sechs Wochen Laufzeit reicht er über die Weihnachtsfeiertage hinaus bis Neujahr.
Welche Öffnungszeiten gelten am Christkindlmarkt?
Von Montag bis Donnerstag haben die Stände von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet, am Freitag von 10 bis 21 Uhr. Am Samstag sperrt der Markt bereits um 9 Uhr auf und bleibt bis 21 Uhr offen, an Sonn- und Feiertagen gilt 9 bis 20.30 Uhr. Am 7. Dezember öffnet der Markt um 10 Uhr, wenn ein Wochentag folgt, und schon um 9 Uhr, wenn ein Wochenende folgt, geschlossen wird an diesem Tag um 21 Uhr.
Am Feiertag 8. Dezember gilt 9 bis 20.30 Uhr, folgt ein Samstag oder Sonntag, bleiben die Stände bis 21 Uhr offen. Die Zeiten sind auch im Veranstaltungskalender von Tourismus Salzburg veröffentlicht.
Weihnachten, Silvester und Neujahr: Die besonderen Zeiten
Am Heiligen Abend hat der Christkindlmarkt von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Am Christtag und am Stefanitag, also am 25. und 26. Dezember, sind die Stände von 11 bis 18 Uhr besetzt. Zwischen 27. und 30. Dezember gelten wieder die normalen Öffnungszeiten.
Zu Silvester öffnet der Markt um 10 Uhr. Die Verkaufsstände bleiben laut Verein mindestens bis 18 Uhr offen, ausgewählte Gastronomiestände bis 1 Uhr in der Neujahrsnacht. Am 1. Jänner 2027, dem letzten Markttag, ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.
Krampus, Nikolo und Perchten am Domplatz
Zum Brauchtum rund um den Markt gehören auch heuer die Läufe in der Altstadt. Laut Tourismus Salzburg ist der Krampuslauf am 5. Dezember um 18.30 Uhr angesetzt, Nikolo und Kinderkrampus kommen am 6. Dezember um 15.30 Uhr. Der Perchtenlauf folgt am 21. Dezember um 13 Uhr. An der Außenseite des Residenzplatzes zeigt der Verein außerdem eine Krippenausstellung mit Winterwald.
Der Verein setzt seit einigen Jahren auf weniger Müll. Auf seiner Umweltseite nennt er unter anderem ein Tassenpfandsystem, ein Pfandsystem für Kaltgetränke-Flaschen, Mülltrennung sowie Strom aus erneuerbaren Quellen und LED-Beleuchtung. Wer an den Adventwochenenden kommt, sollte mit vollen Plätzen in der Altstadt rechnen und für die Anreise am besten öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
Quellen
Verein Salzburger Christkindlmarkt: Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz (2026)
Tourismus Salzburg: Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz (2026)
Salzburger Altstadt: 52. Salzburger Christkindlmarkt (2026)
Verein Salzburger Christkindlmarkt: Umwelt (2021)