Wann der Salzburger Christkindlmarkt heuer öffnet und wie lange er bleibt

Der Salzburger Christkindlmarkt öffnet am Donnerstag, 19. November 2026, und bleibt bis Freitag, 1. Jänner 2027. Das geht aus den Angaben des Vereins Salzburger Christkindlmarkt hervor. Der Markt erstreckt sich über den Domplatz und den Residenzplatz sowie Teile des Kapitelplatzes in der Salzburger Altstadt.

Laut Veranstaltungskalender der Salzburger Altstadt ist es der 52. Salzburger Christkindlmarkt. Mit rund sechs Wochen Laufzeit reicht er über die Weihnachtsfeiertage hinaus bis Neujahr.