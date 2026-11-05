Seit 1. November gilt für Japan-Reisende beim steuerfreien Einkauf eine neue Regel

Japan hat das steuerfreie Einkaufen für ausländische Touristinnen und Touristen umgestellt. Für alle Einkäufe ab dem 1. November 2026 gilt die sogenannte Rückerstattungsmethode. Reisende zahlen im Geschäft zunächst den vollen Preis inklusive Konsumsteuer. Das Geld für die Steuer bekommen sie erst zurück, wenn der Zoll bei der Ausreise bestätigt hat, dass die Waren Japan tatsächlich verlassen. So beschreibt es die japanische Tourismusbehörde auf ihrer Informationsseite für Reisende.

Bis Ende Oktober lief es umgekehrt: In Tax-free-Geschäften konnten Touristen gegen Vorlage des Reisepasses direkt zum Preis ohne Steuer einkaufen, die Steuer wurde gar nicht erst fällig. Jetzt strecken sie den Betrag vor und holen ihn sich nach der Ausreisekontrolle zurück.