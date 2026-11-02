Generalstreik in Spanien am 11. November: Was er für Flüge und Bahnreisen bedeutet

Die beiden größten Gewerkschaften Spaniens, CCOO und UGT, haben für Mittwoch, 11. November, einen landesweiten Generalstreik über 24 Stunden ausgerufen. Er richtet sich an Beschäftigte im privaten wie im öffentlichen Sektor und dauert laut dem Streikaufruf der CCOO von 0 bis 23.59 Uhr. Für Reisende heißt das: Bei Flügen von, nach und innerhalb Spaniens sowie bei Bahn und Nahverkehr ist mit Einschränkungen zu rechnen. Wie groß sie ausfallen, hängt von den Mindestdiensten ab, die noch nicht feststehen.

Die CCOO begründet den Streik mit Löhnen, Wohnkosten und Preisen, die ein Leben in Würde ermöglichen sollen. Die UGT fordert unter anderem, den gesetzlichen Mindestlohn 2027 um mindestens sieben Prozent anzuheben, Maßnahmen gegen Immobilienspekulation und mehr öffentliche Wohnungen. Hintergrund sind auch festgefahrene Kollektivvertragsverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband CEOE.