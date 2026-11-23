Land Oberösterreich und ÖGK planen Pflegenotdienst, der in drei Bezirken ins Haus kommt
Bei akuten Problemen mit Katheter, Stoma oder Wunden soll in Oberösterreich künftig eine speziell ausgebildete Pflegekraft ausrücken. Welche Bezirke den Anfang machen und wie man den Dienst erreicht.
Das Land Oberösterreich plant gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), der SVS und der BVAEB einen mobilen Pflegenotdienst. Die ersten drei Stützpunkte sind in den Bezirken Perg, Braunau und Vöcklabruck vorgesehen, wie das Land Oberösterreich mitteilt. Angefordert wird der Dienst über die Gesundheitsberatung 1450.
Gedacht ist er für akute, unerwartete Probleme zu Hause, bei denen nicht gleich ein Arztbesuch oder eine Spitalsambulanz nötig ist. Ein Startdatum nennt das Land nicht, das Projekt heißt „Wenns drauf ankommt, Hilfe zu Hause“.
Wobei die Pflegekräfte helfen
Typische Einsätze sind Probleme mit Blasenkathetern, künstlichen Körperausgängen oder medizinischen Drainagen sowie die Versorgung akuter Wunden. Vor Ort sollen die Pflegekräfte einfache Untersuchungen und Behandlungen übernehmen und bei Bedarf weitere Schritte veranlassen. Ärztliche Expertise kann per Video oder Telefon zugeschaltet werden.
Regelmäßige Pflegebesuche gehören ausdrücklich nicht dazu. Bei lebensbedrohlichen Notfällen bleiben Rettung und Notarzt zuständig, der Pflegenotdienst kann aber unterstützen, wenn er in der Nähe ist.
Wer ausrückt und wie der Einsatz läuft
Eingesetzt werden ausschließlich diplomierte Pflegekräfte mit Zusatzausbildung als Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Sie müssen mindestens drei Jahre im Akutbereich gearbeitet haben.
Die Anrufe nimmt 1450 entgegen, koordiniert werden die Einsätze über die Rettungsleitstellen. Zusammenarbeiten soll der Dienst mit dem hausärztlichen Notdienst 141, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, Rettungsorganisationen, Krankenhäusern und der Hauskrankenpflege. Im Pilotbetrieb ist er tagsüber geplant. Eine Rufbereitschaft in der Nacht soll später dazukommen, damit eine Abdeckung rund um die Uhr entsteht.
Warum das Land auf die Pflege setzt
Der Dienst soll Hausärztinnen und Hausärzte, den hausärztlichen Notdienst und die aufsuchende Pflege ergänzen, vor allem in Regionen, in denen die hausärztliche Versorgung unter Druck steht. „Speziell ausgebildete Pflegekräfte kommen bei akuten Problemen direkt nach Hause“, sagt LH-Stellvertreterin und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP).
Albert Maringer, Vorsitzender der ÖGK-Landesstelle Oberösterreich, verweist auf die Erfahrungen aus den Primärversorgungseinheiten. Das Zusammenspiel von Ärzten, hoch qualifizierten Pflegekräften und der Beratung über 1450 solle so auch in ländlichen Regionen ankommen, etwa dort, wo Einzel- oder Gruppenpraxen arbeiten.
Was das für Patientinnen und Patienten heißt
Den Pflegenotdienst gibt es zunächst nur als Pilot in den Bezirken Perg, Braunau und Vöcklabruck, und auch dort erst, wenn das Land den Start bekannt gibt. Erster Kontakt bleibt die Nummer 1450: Die Gesundheitsberatung 1450 ist rund um die Uhr ohne Vorwahl erreichbar und kostenlos, es fallen nur die üblichen Telefonkosten an. Diplomiertes Pflegepersonal schätzt dort ein, welche Hilfe passt.
Bei Lebensgefahr gilt unverändert der Notruf 144. Der hausärztliche Notdienst ist unter 141 erreichbar.
Quellen
Amt der Oö. Landesregierung: Wenns drauf ankommt, Hilfe zu Hause: Pilotprojekt in drei Bezirken des Bundeslandes geplant (22.11.2026)
Gesundheitsberatung 1450: 1450, die Rund-um-die-Uhr-Gesundheitsberatung (abgerufen am 23.11.2026)