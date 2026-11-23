Das Land Oberösterreich plant gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), der SVS und der BVAEB einen mobilen Pflegenotdienst. Die ersten drei Stützpunkte sind in den Bezirken Perg, Braunau und Vöcklabruck vorgesehen, wie das Land Oberösterreich mitteilt. Angefordert wird der Dienst über die Gesundheitsberatung 1450.

Gedacht ist er für akute, unerwartete Probleme zu Hause, bei denen nicht gleich ein Arztbesuch oder eine Spitalsambulanz nötig ist. Ein Startdatum nennt das Land nicht, das Projekt heißt „Wenns drauf ankommt, Hilfe zu Hause“.