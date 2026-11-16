Klinik Hietzing nimmt PMS ernst: Bis zu 30 Prozent der Frauen sind betroffen

Frauen mit schweren Beschwerden vor der Menstruation haben in Wien eine zweite spezialisierte Anlaufstelle im Wiener Gesundheitsverbund. Neben dem AKH behandelt auch die Ambulanz für gynäkologische Endokrinologie und Kinderwunsch der Klinik Hietzing das prämenstruelle Syndrom (PMS) und die prämenstruelle dysphorische Störung (PMDS), wie die Stadt Wien mitteilt.

Betroffen sind viele. Schätzungsweise 20 bis 30 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter haben PMS, die schwerere Form PMDS betrifft laut Klinik etwa 3 bis 8 Prozent. Termine gibt es nur nach Vereinbarung, die Ambulanz selbst hat einmal pro Woche geöffnet.