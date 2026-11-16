Klinik Hietzing nimmt PMS ernst: Bis zu 30 Prozent der Frauen sind betroffen
Starke Beschwerden vor der Regel gelten oft als Befindlichkeit. Die Klinik Hietzing behandelt sie in einer eigenen Ambulanz. Wie Frauen dort zu einem Termin kommen und was sie mitbringen sollten.
Frauen mit schweren Beschwerden vor der Menstruation haben in Wien eine zweite spezialisierte Anlaufstelle im Wiener Gesundheitsverbund. Neben dem AKH behandelt auch die Ambulanz für gynäkologische Endokrinologie und Kinderwunsch der Klinik Hietzing das prämenstruelle Syndrom (PMS) und die prämenstruelle dysphorische Störung (PMDS), wie die Stadt Wien mitteilt.
Betroffen sind viele. Schätzungsweise 20 bis 30 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter haben PMS, die schwerere Form PMDS betrifft laut Klinik etwa 3 bis 8 Prozent. Termine gibt es nur nach Vereinbarung, die Ambulanz selbst hat einmal pro Woche geöffnet.
Was die Ambulanz in Hietzing behandelt
Die Ambulanz ist auf hormonelle Störungen spezialisiert. Neben PMS und PMDS gehören laut Leistungsbeschreibung der Klinik Hietzing auch Wechselbeschwerden, Zyklusstörungen und Fragen rund um den Kinderwunsch zu ihren Schwerpunkten. Geleitet wird sie von Cora Schneidinger-Erschig und Ioana Spurny.
Zum Team gehört auch eine Psychologin, die Patientinnen mitbetreut. Eine Stimulationsbehandlung bei Kinderwunsch bietet die Klinik Hietzing derzeit nicht an, die Abklärung und Behandlung von PMS und PMDS ist davon nicht betroffen.
Warum Beschwerden vor der Periode ernst genommen werden sollten
Viele Frauen bekommen bei Beschwerden vor der Regel zu hören, das sei eben so. Die Ärztin Ioana Spurny, Leiterin der Ambulanz, widerspricht dem deutlich: „PMS und PMDS sind keine Einbildung, sondern reale zyklusbedingte Beschwerden.“ Und weiter: „PMS und PMDS sind weit mehr als ein bisschen Unwohlsein vor der Menstruation.“
Eine spezialisierte Abklärung soll helfen, die Beschwerden einzuordnen und andere Ursachen auszuschließen. Wer jeden Monat über Tage stark eingeschränkt ist, muss das nicht einfach aushalten.
Was das für Patientinnen heißt
In der Regel braucht es eine Überweisung von der niedergelassenen Frauenärztin oder dem Frauenarzt. Termine werden telefonisch unter +43 1 80110 2300 von Montag bis Freitag zwischen 12 und 14.30 Uhr vergeben, alternativ per E-Mail an khigynamb@gesundheitsverbund.at. Die Ambulanz hat dienstags von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.
Sie befindet sich in der Klinik Hietzing in der Wolkersbergenstraße 1 im 13. Bezirk, im Pavillon 2b im Tiefgeschoss links. Die Klinik empfiehlt, einen aktuellen Hormonstatus mitzubringen, idealerweise abgenommen zwischen dem 3. und 5. Zyklustag zwischen 8 und 10 Uhr. Bei fehlender oder unregelmäßiger Blutung kann die Blutabnahme an einem beliebigen Tag erfolgen.
Quellen
Stadt Wien, Rathauskorrespondenz: Klinik Hietzing mit Spezialambulanz: Anlaufstelle für schwere prämenstruelle Beschwerden (15.11.2026)
Wiener Gesundheitsverbund, Klinik Hietzing: Ambulanz für gynäkologische Endokrinologie und Kinderwunsch (abgerufen am 16.11.2026)