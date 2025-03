STADT:KULTUR startet in die neue Saison – Kultur-Frühling in der Burg Perchtoldsdorf

Mit dem Frühling 2025 beginnt in der Burg Perchtoldsdorf eine neue Saison von STADT:KULTUR. Das Kulturformat bietet auch in seiner 14. Spielsaison ein vielseitiges Programm, das Publikumsmagneten aus Kabarett, Musik und Gesellschaft nach Perchtoldsdorf bringt.

„Die Burg Perchtoldsdorf bietet eine spektakuläre Kulisse für ein ebenso großartiges Programm. Auch in diesem Jahr darf wieder Kultur genossen, musikalischen Höhepunkten gelauscht und ausgiebig gelacht werden. Wir freuen uns, so viele erfolgreiche und beliebte Künstler:innen präsentieren zu dürfen“, so Nicolas Hold, Geschäftsführer der HSG Events GmbH.

Vier Kulturabende im März

Den Auftakt der STADT:KULTUR-Saison 2025 bildet am 10. März das Kabarett-Duo Manuel Rubey & Simon Schwarz mit ihrem Programm „Das Restaurant“ – eine humorvolle Inszenierung voller scharfsinniger Dialoge und überraschender Wendungen.

Am 11. März steht die Singer-Songwriterin Ina Regen auf der Bühne. In intimer Duo-Besetzung sorgt sie mit ihrer unverwechselbaren Stimme und emotionalen Liedern für Gänsehautmomente.

Politisch und gesellschaftskritisch wird es am 12. März, wenn der renommierte Journalist Paul Lendvai in seinem Vortrag die Heuchelei in Politik und Gesellschaft thematisiert. Ein Abend, der zum Nachdenken und Diskutieren anregt.

Den krönenden Abschluss von STADT:KULTUR in der Burg Perchtoldsdorf bildet am 13. März Kabarettist Alfred Dorfer mit seinem aktuellen Programm „GLEICH“. Mit intelligentem Witz und scharfem Blick auf den Alltag garantiert er einen Abend voller Humor und Tiefgang.

Kulturprogramm über das ganze Jahr hinweg

Der Kultur-Frühling in Perchtoldsdorf ist nur der Anfang eines abwechslungsreichen STADT:KULTUR-Jahres.

Im Mai und September zieht das Format in die Sommerarena Baden , wo ein weiteres vielfältiges Programm geboten wird.

Im Oktober kehrt STADT:KULTUR zurück in die Burg Perchtoldsdorf, um den Herbst mit neuen Highlights zu füllen.

Mit diesem breitgefächerten Kulturangebot bleibt STADT:KULTUR eine fixe Größe im österreichischen Veranstaltungsjahr und verspricht auch 2025 unterhaltsame, inspirierende und hochkarätige Kulturabende.

www.stadt-kultur.at