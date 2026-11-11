Italien-Reisende müssen sich auf einen Generalstreik am 20. November einstellen
Italiens größter Gewerkschaftsbund ruft für den 20. November zum Generalstreik auf, bei der Bahn beginnt der Ausstand schon am Vorabend. Welche Züge und Flüge trotzdem fahren und welche Rechte Reisende haben.
Italiens größter Gewerkschaftsbund CGIL ruft für Freitag, 20. November, zu einem Generalstreik auf. Laut der Streikausrufung der CGIL gilt er für den ganzen Arbeitstag und für alle öffentlichen und privaten Branchen. Betroffen sind damit auch Bahn, Flugverkehr und öffentlicher Nahverkehr. Unerlässliche Leistungen müssen nach dem italienischen Streikgesetz trotzdem erbracht werden.
Für Reisende besonders heikel ist die Bahn. Laut den im italienischen Streikregister eingetragenen Zeiten beginnt der Ausstand bei der Staatsbahngruppe FS mit Trenitalia bereits am Donnerstag, 19. November, um 21 Uhr und dauert bis Freitag um 20.59 Uhr. Beim privaten Schnellzugbetreiber Italo wird am Freitag ganztägig gestreikt. Direkt im Anschluss haben die Basisgewerkschaften CUB Trasporti und SGB einen weiteren Bahnstreik von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 21. November, 20 Uhr angemeldet. Damit drohen fast zwei Tage mit Einschränkungen im Zugverkehr.
Welche Züge und Flüge trotzdem fahren
Ganz still steht der Zugverkehr auch an Streiktagen nicht. Laut Trenitalia fahren Regionalzüge an Werktagen in den Zeitfenstern von 6 bis 9 Uhr und von 18 bis 21 Uhr, am Wochenende von 7 bis 10 Uhr und von 18 bis 21 Uhr. Für den Fernverkehr veröffentlicht Trenitalia eine eigene Liste garantierter Züge. Ein Zug, der bei Streikbeginn bereits unterwegs ist, fährt bis zum Ziel, wenn er dieses innerhalb einer Stunde erreicht.
Im Luftverkehr gelten laut der italienischen Luftfahrtbehörde ENAC geschützte Zeitfenster von 7 bis 10 Uhr und von 18 bis 21 Uhr. Alle in diesen Zeiten geplanten Abflüge finden statt. Für Samstag, 21. November, ist laut italienischen Streikkalendern außerdem ein vierstündiger Streik bei der Flugsicherung ENAV von 13 bis 17 Uhr angekündigt.
Worum es beim Streik geht
Der Protest richtet sich gegen das Budget der Regierung von Giorgia Meloni für 2027. Die CGIL fordert höhere Löhne und die Erneuerung von Kollektivverträgen, eine volle Anpassung der Pensionen an die Inflation, Steuerentlastungen und mehr Geld für Gesundheit und Schulen. Höhere Verteidigungsausgaben lehnt sie ab. In Rom ist laut der CGIL Latium für den Streiktag ein Demonstrationszug ab 9.30 Uhr von der Piazza Vittorio Emanuele II geplant. Auch in Portugal streikt am 20. November der öffentliche Dienst, Auswirkungen auf Flughäfen sind dort bisher nicht bekannt.
Was das für Reisende heißt
Wird ein Flug gestrichen, haben Fluggäste nach EU-Recht immer Anspruch auf Erstattung des Ticketpreises oder auf eine Umbuchung, dazu auf Betreuung wie Verpflegung oder Hotel bei langen Wartezeiten. Eine zusätzliche Entschädigung hängt laut dem EU-Portal Your Europe davon ab, wer streikt: Streikt das eigene Personal der Fluglinie, ist sie in der Regel fällig. Bei einem Streik außerhalb der Fluglinie, etwa bei der Flugsicherung, kann ein außergewöhnlicher Umstand vorliegen.
Wer zwischen 19. und 21. November in Italien Zug fahren will, sollte die Verbindung kurz vor der Abfahrt bei Trenitalia oder Italo prüfen und, wenn möglich, auf die garantierten Zeitfenster ausweichen. Fluggäste fragen den Status ihres Fluges direkt bei der Fluglinie nach. Belege für Zusatzkosten sollten aufbewahrt werden, Pauschalreisende wenden sich an ihren Reiseveranstalter.
Quellen
CGIL: Proclamazione sciopero generale per il giorno 20 novembre 2026 (21. Oktober 2026)
CGIL Roma e Lazio: Sciopero generale CGIL 20 novembre 2026 (2. November 2026)
Trenitalia: Servizi minimi garantiti in caso di sciopero (2025)
ENAC: Prestazioni minime garantite (12. April 2024)
Europäische Union, Your Europe: Air passenger rights (21. September 2026)
Weitere Quelle: SicurAUTO, Sciopero trasporti novembre 2026 (6. November 2026); Adnkronos, Scioperi novembre, calendario e date (29. Oktober 2026)