Italien-Reisende müssen sich auf einen Generalstreik am 20. November einstellen

Italiens größter Gewerkschaftsbund CGIL ruft für Freitag, 20. November, zu einem Generalstreik auf. Laut der Streikausrufung der CGIL gilt er für den ganzen Arbeitstag und für alle öffentlichen und privaten Branchen. Betroffen sind damit auch Bahn, Flugverkehr und öffentlicher Nahverkehr. Unerlässliche Leistungen müssen nach dem italienischen Streikgesetz trotzdem erbracht werden.

Für Reisende besonders heikel ist die Bahn. Laut den im italienischen Streikregister eingetragenen Zeiten beginnt der Ausstand bei der Staatsbahngruppe FS mit Trenitalia bereits am Donnerstag, 19. November, um 21 Uhr und dauert bis Freitag um 20.59 Uhr. Beim privaten Schnellzugbetreiber Italo wird am Freitag ganztägig gestreikt. Direkt im Anschluss haben die Basisgewerkschaften CUB Trasporti und SGB einen weiteren Bahnstreik von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 21. November, 20 Uhr angemeldet. Damit drohen fast zwei Tage mit Einschränkungen im Zugverkehr.