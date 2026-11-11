Kroatien-Urlaub 2027: Regierung will Vermieter in beliebten Orten stärker zur Kasse bitten
Kroatien will die Pauschalsteuer, die private Vermieterinnen und Vermieter pro Bett zahlen, ab 2027 erhöhen. Betroffen sind Orte in den beiden touristisch stärksten Gruppen. Was geplant ist, welche Orte es trifft und ob Urlaub in der Ferienwohnung dadurch teurer wird.
Private Vermieterinnen und Vermieter in Kroatien sollen ab 2027 mehr Steuern zahlen. Laut einer Präsentation des kroatischen Finanzministeriums steigt die jährliche Pauschalsteuer pro Bett in den touristisch am stärksten entwickelten Gemeinden von mindestens 100 auf mindestens 150 Euro. In der zweiten Gruppe soll der Mindestsatz von 70 auf 100 Euro steigen. Die Höchstsätze von 300 und 200 Euro bleiben gleich.
Beschlossen ist die Erhöhung noch nicht. Sie ist Teil eines Antiinflationspakets der Regierung und soll über eine Änderung des Einkommensteuergesetzes umgesetzt werden. Finanzminister Tomislav Ćorić bestätigte im Sommer den Starttermin 1. Jänner 2027. Anfang November hat die Regierung den Entwurf laut kroatischen Berichten an das Parlament in Zagreb weitergeleitet.
Welche Orte die Erhöhung trifft
Seit 2025 teilt Kroatien seine Städte und Gemeinden nach ihrem touristischen Entwicklungsstand in vier Gruppen ein, für jede gilt eine eigene Spanne. Höher werden nur die Mindestsätze in den ersten beiden Gruppen. Tourismusminister Tonči Glavina sagte laut der Fachplattform Informator, für 84 Prozent der Städte und Gemeinden ändere sich nichts. Als Beispiele ohne Änderung nannte er unter anderem Split, Dubrovnik, Makarska, Pula und Rijeka.
Zur zweiten Gruppe zählen laut Berichten aus Kroatien etwa Trogir, Kaštela, Ston, Senj und Vir. Wie viel ein Vermieter am Ende zahlt, legt die jeweilige Gemeinde fest. Beschließt sie nichts, gilt laut Entwurf ein Standardsatz, der in der ersten Gruppe von 200 auf 225 Euro und in der zweiten von 135 auf 150 Euro pro Bett steigen soll.
Wird die Ferienwohnung dadurch teurer?
Für eine Wohnung mit vier Betten in einer Gemeinde, die bisher den Mindestsatz verlangt, steigt die Steuer um 200 Euro im Jahr. Auf eine Saison mit vielen Buchungen verteilt ist das ein kleiner Betrag pro Nacht. Der Verband Save Small Family Landlords warnt dennoch, dass Vermieterinnen und Vermieter die Erhöhung zumindest teilweise an ihre Gäste weitergeben werden. Besonders günstige Privatzimmer seien betroffen, manche Anbieter könnten in die nicht registrierte Vermietung ausweichen.
Die Steuer selbst zahlt der Vermieter, nicht der Gast. Ob und wie stark die Preise 2027 tatsächlich steigen, hängt davon ab, was das Parlament beschließt und welche Sätze die einzelnen Gemeinden festlegen.
Was das für Sie heißt
Wer für den Sommer 2027 schon eine Ferienwohnung oder ein Privatzimmer in Kroatien zu einem fest vereinbarten Preis gebucht hat, ist von der Steuererhöhung nicht direkt betroffen. Bei neuen Buchungen lohnt ein Vergleich der Preise mit dem Vorjahr, vor allem in kleineren Küstenorten wie Trogir oder Kaštela. Große Ferienorte wie Split, Dubrovnik oder Makarska sind laut Tourismusministerium von der Erhöhung nicht betroffen.
Quellen
Ministarstvo financija: Prezentacija 27. 7. 2026 (PDF) (Juli 2026)
Informator: Povećanje paušala za privatne iznajmljivače kao dio antiinflacijskog paketa (1. Juni 2026)
Weitere Quelle: Index.hr, Ćorić ublažio najave za paušalce (27. Juli 2026); Total Croatia News, Tax increase for Croatian landlords (10. November 2026)