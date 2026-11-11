Kroatien-Urlaub 2027: Regierung will Vermieter in beliebten Orten stärker zur Kasse bitten

Private Vermieterinnen und Vermieter in Kroatien sollen ab 2027 mehr Steuern zahlen. Laut einer Präsentation des kroatischen Finanzministeriums steigt die jährliche Pauschalsteuer pro Bett in den touristisch am stärksten entwickelten Gemeinden von mindestens 100 auf mindestens 150 Euro. In der zweiten Gruppe soll der Mindestsatz von 70 auf 100 Euro steigen. Die Höchstsätze von 300 und 200 Euro bleiben gleich.

Beschlossen ist die Erhöhung noch nicht. Sie ist Teil eines Antiinflationspakets der Regierung und soll über eine Änderung des Einkommensteuergesetzes umgesetzt werden. Finanzminister Tomislav Ćorić bestätigte im Sommer den Starttermin 1. Jänner 2027. Anfang November hat die Regierung den Entwurf laut kroatischen Berichten an das Parlament in Zagreb weitergeleitet.