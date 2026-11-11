ABO
Hafen von Trogir in Kroatien mit Booten, Palmen und Altstadt
Foto:©Unsplash, Piotr Musioł

Kroatien-Urlaub 2027: Regierung will Vermieter in beliebten Orten stärker zur Kasse bitten

Kroatien will die Pauschalsteuer, die private Vermieterinnen und Vermieter pro Bett zahlen, ab 2027 erhöhen. Betroffen sind Orte in den beiden touristisch stärksten Gruppen. Was geplant ist, welche Orte es trifft und ob Urlaub in der Ferienwohnung dadurch teurer wird.

von

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
News auf Google bevorzugen

Private Vermieterinnen und Vermieter in Kroatien sollen ab 2027 mehr Steuern zahlen. Laut einer Präsentation des kroatischen Finanzministeriums steigt die jährliche Pauschalsteuer pro Bett in den touristisch am stärksten entwickelten Gemeinden von mindestens 100 auf mindestens 150 Euro. In der zweiten Gruppe soll der Mindestsatz von 70 auf 100 Euro steigen. Die Höchstsätze von 300 und 200 Euro bleiben gleich.

Beschlossen ist die Erhöhung noch nicht. Sie ist Teil eines Antiinflationspakets der Regierung und soll über eine Änderung des Einkommensteuergesetzes umgesetzt werden. Finanzminister Tomislav Ćorić bestätigte im Sommer den Starttermin 1. Jänner 2027. Anfang November hat die Regierung den Entwurf laut kroatischen Berichten an das Parlament in Zagreb weitergeleitet.

Welche Orte die Erhöhung trifft

Seit 2025 teilt Kroatien seine Städte und Gemeinden nach ihrem touristischen Entwicklungsstand in vier Gruppen ein, für jede gilt eine eigene Spanne. Höher werden nur die Mindestsätze in den ersten beiden Gruppen. Tourismusminister Tonči Glavina sagte laut der Fachplattform Informator, für 84 Prozent der Städte und Gemeinden ändere sich nichts. Als Beispiele ohne Änderung nannte er unter anderem Split, Dubrovnik, Makarska, Pula und Rijeka.

Zur zweiten Gruppe zählen laut Berichten aus Kroatien etwa Trogir, Kaštela, Ston, Senj und Vir. Wie viel ein Vermieter am Ende zahlt, legt die jeweilige Gemeinde fest. Beschließt sie nichts, gilt laut Entwurf ein Standardsatz, der in der ersten Gruppe von 200 auf 225 Euro und in der zweiten von 135 auf 150 Euro pro Bett steigen soll.

Blurred image background
Hafen von Trogir in Kroatien mit Booten, Palmen und Altstadt
 © Unsplash, Piotr Musioł

Wird die Ferienwohnung dadurch teurer?

Für eine Wohnung mit vier Betten in einer Gemeinde, die bisher den Mindestsatz verlangt, steigt die Steuer um 200 Euro im Jahr. Auf eine Saison mit vielen Buchungen verteilt ist das ein kleiner Betrag pro Nacht. Der Verband Save Small Family Landlords warnt dennoch, dass Vermieterinnen und Vermieter die Erhöhung zumindest teilweise an ihre Gäste weitergeben werden. Besonders günstige Privatzimmer seien betroffen, manche Anbieter könnten in die nicht registrierte Vermietung ausweichen.

Die Steuer selbst zahlt der Vermieter, nicht der Gast. Ob und wie stark die Preise 2027 tatsächlich steigen, hängt davon ab, was das Parlament beschließt und welche Sätze die einzelnen Gemeinden festlegen.

Was das für Sie heißt

Wer für den Sommer 2027 schon eine Ferienwohnung oder ein Privatzimmer in Kroatien zu einem fest vereinbarten Preis gebucht hat, ist von der Steuererhöhung nicht direkt betroffen. Bei neuen Buchungen lohnt ein Vergleich der Preise mit dem Vorjahr, vor allem in kleineren Küstenorten wie Trogir oder Kaštela. Große Ferienorte wie Split, Dubrovnik oder Makarska sind laut Tourismusministerium von der Erhöhung nicht betroffen.

Quellen

Ministarstvo financija: Prezentacija 27. 7. 2026 (PDF) (Juli 2026)

Informator: Povećanje paušala za privatne iznajmljivače kao dio antiinflacijskog paketa (1. Juni 2026)

Weitere Quelle: Index.hr, Ćorić ublažio najave za paušalce (27. Juli 2026); Total Croatia News, Tax increase for Croatian landlords (10. November 2026)

Internationale Reiseziele
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Lindwurmbrunnen am Neuen Platz in Klagenfurt
Kärnten
Christkindlmarkt Klagenfurt: Am Samstag öffnen die Stände rund um den Lindwurm
Roter Hochgeschwindigkeitszug am Bahnhof Roma Termini in Rom
Reisen & Freizeit
Italien-Reisende müssen sich auf einen Generalstreik am 20. November einstellen
Salzburger Altstadt mit Festung Hohensalzburg im Winter
Salzburg
Wann der Salzburger Christkindlmarkt heuer öffnet und wie lange er bleibt
Skilift im Skigebiet Brandnertal in Vorarlberg
Vorarlberg
Ein Vorarlberger Skigebiet will schon Mitte November in den Winter starten
Menschenmenge in der Einkaufsstraße Takeshita Street in Tokio
Reisen & Freizeit
Seit 1. November gilt für Japan-Reisende beim steuerfreien Einkauf eine neue Regel
Skilehrerin zeigt einem Kind die ersten Schwünge auf Skiern
Niederösterreich
Gratis-Skikurs für Kinder in Niederösterreich: Ab wann die Plätze vergeben werden
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER