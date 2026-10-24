Maroni: Wie Händler aus der Gottschee den Wiener Maronibrater begründeten

Mit dem Herbst beginnt in Wien wieder die Saison der Maronibrater. Vom Spätherbst bis ins Frühjahr verkaufen sie an Straßenecken heiß geröstete Edelkastanien, die in Österreich Maroni heißen. Laut dem Wien Geschichte Wiki der Stadt Wien gab es um 2020 rund 250 Maronistände in der Stadt, um 1900 waren es etwa 300. Zusammen setzten die Wiener Maronibraterinnen und Maronibrater zuletzt rund 19 Millionen Euro im Jahr um.

Längst gibt es an den Ständen nicht nur Maroni. Bratäpfel, Bratkartoffeln, Kartoffelpuffer mit Knoblauch und zuletzt auch Wedges gehören vielerorts zum Angebot. Die Wurzeln des Gewerbes reichen aber weit zurück, bis in eine karge Region im Süden der Habsburgerländer.