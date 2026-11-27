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Die Ukraine strebt nach eigenen Angaben eine Waffenruhe im Schwarzen Meer zur Sicherung des Lebensmittelexports an. Die Regierung in Kiew habe ihren internationalen Verbündeten einen entsprechenden Vorschlag weitergeleitet und warte auf eine Antwort Russlands, zitierte der öffentlich-rechtliche Sender Suspilne am Freitag den ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha. Dieser äußerte sich demnach dankbar gegenüber Indien, der Türkei und Ägypten für ihre Vermittlungsbemühungen.

von APA