Mehr als die Hälfte der erfassten Vorfälle zwischen Oktober 2025 und September 2026 richtete sich demnach gegen kritische Infrastruktur, besonders im militärisch-industriellen Bereich und im Transportwesen. Ein Schwerpunkt der Angriffe liegt auf Logistikdrehkreuzen, da diese für den Nachschub für die Ukraine von zentraler Bedeutung sind.

So wurde am 4. August am Flughafen Leipzig eine mit Sprengstoff beladene Drohne in der Nähe eines ukrainischen Antonow-Frachtflugzeugs entdeckt. Ermittler vermuten, dass kurz darauf eine zweite Drohne mit einer DHL-Frachtmaschine kollidierte. Der Flughafen dient der NATO und der Ukraine als wichtiger Umschlagplatz für militärische Lieferungen. Dem IISS zufolge werden die meisten Sabotageakte zwar weiterhin von unerfahrenen Rekruten ausgeführt. Es gebe nun jedoch auch eine Ebene besser geschulter Täter, die komplexere Methoden wie improvisierte Sprengsätze mit Zeit- und Fernzündern einsetzten. "Verhaftungen schalten zwar Handlanger aus, dürften die russischen Geheimdienste, die sie steuern, jedoch höchstwahrscheinlich nicht abschrecken", heißt es in der Studie.

Erst am Dienstag hatte Großbritannien Rüstungsunternehmen, die mit dem ukrainischen Militär zusammenarbeiten, vor einer erhöhten Sabotagegefahr durch Russland gewarnt. Die russische Botschaft in London erklärte daraufhin, Russland habe weder Pläne noch Gründe oder Absichten, das Land zu attackieren. Im vergangenen Jahr waren in Großbritannien mehrere Männer wegen eines Brandanschlags auf ein mit der Ukraine in Verbindung stehendes Unternehmen inhaftiert worden. Die Tat soll auf Geheiß Moskaus erfolgt sein. Im September wurde zudem ein Mann angeklagt, weil er dem russischen Geheimdienst Details über eine Drohnenfabrik geliefert haben soll.