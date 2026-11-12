2nd Opinion: Herbst der Zuversicht

Rilke wusste nichts von der Aussichtslosigkeit der Generation Z, als er „Herbsttag“ 1902 schrieb, die Jahrhundertwende zeigte sich von ihrer aufregenden Seite, der Zivilisationsbruch des Ersten Weltkriegs lag noch ein gutes Jahrzehnt in der Zukunft, die Katastrophe des Holocaust fast ein halbes Jahrhundert.

Es war eine nervöse Zeit: Technologische Umbrüche, Beschleunigungsphänomene aller Art, Unbehagen in einer als rasend empfundenen Kultur, erstmals ernsthaft auf die Probe gestellte Geschlechterverhältnisse. Viele Einzelne wurden irre an den Veränderungen, verzweifelten, wandten sich esoterischen Bewegungen zu, die ein Zurück zur Natur propagierten, das Denken in Extremen gewann an Attraktivität, anarchistische Tendenzen durchwaberten das intellektuelle Milieu.

Veränderungen lagen in der Luft, Aufbrüche, Risiken wohl auch, aber es ging insgesamt in der kollektiven Wahrnehmung vorwärts, da war noch was, da ging noch was. Rilke war ein einsamer Mann und das wollte er auch sein. Seine zahlreichen Affären und Liebschaften waren darauf ausgerichtet, ihm zuerst leidenschaftliche Schaffensimpulse zu geben, danach schrieb er seinen Partnerinnen recht wörtlich die Aufgabe zu, sich fernzuhalten und seine Einsamkeit zu behüten.

Es war diese Art der Überspanntheit nicht untypisch für die Zeit, und doch fällt auf, dass wir es um 1900 mit einer Gesellschaft zu tun hatten, in der die Veränderungssignale und Umbruchzeichen in der Summe nach Fortschritt und Zuversicht klangen. Unternehmergeist und Forscherdrang waren spürbar, man war geneigt, die Wellen zu reiten, statt sich vor ihnen in Sicherheit zu bringen.