2nd Opinion: Herbst der Zuversicht

Michael Fleischhacker©Beigestellt
Immer mehr Menschen haben die Befürchtung, dass das nichts mehr wird mit der Welt, ökonomisch, ökologisch, politisch und überhaupt. Die Zuversicht ist weg, und mit ihr in immer mehr Fällen auch die Ambition. Das hat auch der Sozialstaat zu verantworten.
Wer sich viel mit Menschen unterhält, sei es, weil er das gerne tut, sei es, weil es für ihn beruflich unerlässlich ist oder weil man ihn einfach nicht in Ruhe lässt, wird immer öfter mit der Frage konfrontiert, wie das alles weitergehen soll. Es macht sich ziemlich flächendeckend die Stimmung breit, dass sich das alles nicht mehr ausgehen wird, ökonomisch, ökologisch, militärisch, technologisch und überhaupt.
Zuversicht als rares Gut
Inzwischen gilt es als amtlich, dass die unruhige Generation Z die erste ist, die nicht mehr damit rechnen darf, dass sie es einmal besser haben wird als ihre Elterngeneration. Zuversicht in einem grundsätzlichen Sinn, also die Überzeugung, dass wir als Gesellschaft auf einem Weg sind, der möglichst allen Einzelnen die Entfaltung individueller Lebensentwürfe unter Wahrung gemeinschaftlicher Interessen ermöglicht, ist sehr selten geworden.
Aus gutem Grund, will mir scheinen, mir geht es gerade auch nicht anders. Vielleicht hängt mein Mangel an Zuversicht aber auch mit dem Herbst zusammen, der sich über den Garten und das Gemüt gelegt hat, am fehlenden Licht, am Zugriff des Nasskalten. „Wer jetzt kein Haus hat“, heißt es in Rilkes großem Herbstgedicht, „baut sich keines mehr“.
Aufregende Zeiten
Rilke wusste nichts von der Aussichtslosigkeit der Generation Z, als er „Herbsttag“ 1902 schrieb, die Jahrhundertwende zeigte sich von ihrer aufregenden Seite, der Zivilisationsbruch des Ersten Weltkriegs lag noch ein gutes Jahrzehnt in der Zukunft, die Katastrophe des Holocaust fast ein halbes Jahrhundert.
Es war eine nervöse Zeit: Technologische Umbrüche, Beschleunigungsphänomene aller Art, Unbehagen in einer als rasend empfundenen Kultur, erstmals ernsthaft auf die Probe gestellte Geschlechterverhältnisse. Viele Einzelne wurden irre an den Veränderungen, verzweifelten, wandten sich esoterischen Bewegungen zu, die ein Zurück zur Natur propagierten, das Denken in Extremen gewann an Attraktivität, anarchistische Tendenzen durchwaberten das intellektuelle Milieu.
Veränderungen lagen in der Luft, Aufbrüche, Risiken wohl auch, aber es ging insgesamt in der kollektiven Wahrnehmung vorwärts, da war noch was, da ging noch was. Rilke war ein einsamer Mann und das wollte er auch sein. Seine zahlreichen Affären und Liebschaften waren darauf ausgerichtet, ihm zuerst leidenschaftliche Schaffensimpulse zu geben, danach schrieb er seinen Partnerinnen recht wörtlich die Aufgabe zu, sich fernzuhalten und seine Einsamkeit zu behüten.
Es war diese Art der Überspanntheit nicht untypisch für die Zeit, und doch fällt auf, dass wir es um 1900 mit einer Gesellschaft zu tun hatten, in der die Veränderungssignale und Umbruchzeichen in der Summe nach Fortschritt und Zuversicht klangen. Unternehmergeist und Forscherdrang waren spürbar, man war geneigt, die Wellen zu reiten, statt sich vor ihnen in Sicherheit zu bringen.
Heute scheint es umgekehrt zu sein: Eine Minderheit liest die technologischen Neuerungen und ihre beschleunigenden Wirkungen als Fortschritt, die Mehrheit fühlt sich gelähmt und empfindet so etwas wie rasenden Stillstand mit der Aussicht auf Rückschritt. Ich glaube, dass der zeitgenössische Mangel an Zuversicht in den spätmodernen Gesellschaften Europas eine direkte Folge des sogenannten Sozialstaates ist. Der österreichische Sozialstaat galt immer als besonders vorbildlich, und deshalb ist auch der Mangel an Initiative und Zuversicht in Österreich besonders groß.
Das Leben und sein Gelingen wird nicht als individuelles Abenteuer, sondern als staatliche Aufgabe gesehen, es hat sich über die Jahrzehnte ein Anspruchsdenken aufgebaut, das seinesgleichen sucht und naturgemäß zu Protesthaltungen führt, wo es nicht mehr erfüllt werden kann. Der Österreicher protestiert nicht auf der Straße, sondern hinter vorgehaltener Hand und in der Wahlkabine, trügerische Ruhe gilt als erste Bürgerpflicht.
Verordnete Zuversicht
Wer sich fragt, warum dieses Land mental so desolat ist, findet viele Antworten. Eine der beeindruckenderen ist für mich die Geschichte des „Zukunftsdepots“. Die Regierung hat es als eine Art verordnete Zuversicht erdacht, jedes im Land geborene Kind soll 500 Euro Startkapital erhalten, und bis zum 18. Lebensjahr des Kindes sollen die Eltern bis zu 5.000 Euro jährlich steuer- und gebührenfrei veranlagen können.
Das finden die Kritiker ungerecht, weil, wie Gewerkschaft und Arbeiterkammer sagen, nur zwei Prozent der Haushalte, in denen Kinder geboren werden, überhaupt genug Geld haben, um etwas anzusparen. Und die würden dann vom Staat auch noch Geld bekommen.
In diesem kleinen Beispiel ist im Kern alles drin, was hierzulande falsch läuft: Die Regierung glaubt ernsthaft, sie könnte den Menschen weismachen, dass sie das Geld, das sie ihnen von Zeit zu Zeit zusteckt, von jemand anderem hat. Nicht eingenommene Steuern werden mit ausgegebenem Geld verwechselt, was bedeutet, dass sich mehrheitlich die Auffassung durchgesetzt hat, dass prinzipiell alles Geld dem Staat gehört. Und die Bürger finden, dass ihnen vor allem das Geld der anderen zusteht. Ungefähr so geht der Verzicht auf Zuversicht.
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Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 46/2026 erschienen.