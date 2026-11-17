Es ist kein Wunder: Die Regierungsparteien haben sich im Sommer mit Ach und Krach darauf verständigt, den Wehrdienst 2027 auf sechs plus drei Monate zu verlängern und beim Zivildienst erst dann auf elf Monate zu gehen, wenn sich bestätigt, dass es wirklich zu wenige Wehrdiener gibt. Beide Dienste würden damit vorerst insgesamt neun Monate dauern. Nachvollziehbar, dass es zu einem Run auf den „Zivi“ gekommen ist.

Wer ist schuld an der Misere? Für die ÖVP sind es die NEOS, die sich gegen eine gleichzeitige Verlängerung von Wehr- und Zivildienst quergelegt haben. Tatsächlich schaffen es die Pinken nicht zu vermitteln, worum es ihnen geht, womit sie Zweifel an ihren sicherheits- und verteidigungspolitischen Ansprüchen nähren. Klar: Sie wollen eine Berufsarmee. Ein solches ist aber nicht mehrheitsfähig. Es unter diesen Umständen auf eine Schwächung des Heeres hinauslaufen zu lassen, wirkt daher wie eine Trotzreaktion.