Die Koalitionsparteien tun bei der Wehrdienstreform alles, um Zweifel zu nähren, dass sie Sicherheit und Verteidigung Österreichs ernst nehmen.
Vielleicht wäre der Schaden weniger groß gewesen, wenn ÖVP, SPÖ und NEOS keine Wehrdienstreform angegangen wären. Dann wäre zwar ein Beitrag zur Herstellung der Verteidigungsfähigkeit des Landes ausgeblieben, die aufgrund der Bedrohung, die von Russland ausgeht, gefragt wäre.
Was jetzt läuft, ist jedoch schlimmer: Dem Heer drohen die Rekruten auszugehen. Immer mehr Wehrpflichtige entscheiden sich für den Zivildienst. Bis Ende Oktober war ihre Zahl heuer schon um achteinhalb Prozent größer als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Misere
Es ist kein Wunder: Die Regierungsparteien haben sich im Sommer mit Ach und Krach darauf verständigt, den Wehrdienst 2027 auf sechs plus drei Monate zu verlängern und beim Zivildienst erst dann auf elf Monate zu gehen, wenn sich bestätigt, dass es wirklich zu wenige Wehrdiener gibt. Beide Dienste würden damit vorerst insgesamt neun Monate dauern. Nachvollziehbar, dass es zu einem Run auf den „Zivi“ gekommen ist.
Wer ist schuld an der Misere? Für die ÖVP sind es die NEOS, die sich gegen eine gleichzeitige Verlängerung von Wehr- und Zivildienst quergelegt haben. Tatsächlich schaffen es die Pinken nicht zu vermitteln, worum es ihnen geht, womit sie Zweifel an ihren sicherheits- und verteidigungspolitischen Ansprüchen nähren. Klar: Sie wollen eine Berufsarmee. Ein solches ist aber nicht mehrheitsfähig. Es unter diesen Umständen auf eine Schwächung des Heeres hinauslaufen zu lassen, wirkt daher wie eine Trotzreaktion.
Selbstbeschädigung
Es ist Selbstbeschädigung, wie sie in der Sache auch von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betrieben worden ist: Schon im Jänner hatte eine Expertenkommission acht plus zwei Monate Wehrdienst und zwölf Monate Zivildienst empfohlen. Stocker hat das damals nicht etwa dankend aufgegriffen, um damit auch die SPÖ, die sich zurückhält, als gebe es keinen Handlungsbedarf, zu zwingen, Farbe zu bekennen.
Auf einer Parteiveranstaltung hat er vielmehr eine Volksbefragung zum Thema angekündigt, ohne mitzuteilen, worum genau es dabei gehen soll, geschweige denn, ohne das vorab mit SPÖ und NEOS zu klären. Womit er Sand für nichts ins schwarz-rot-pinke Getriebe streute: Am Ende musste er selbst seine Befragungspläne aufgeben, weil er sie nicht durchsetzen konnte.
Johannes Huber, Journalist und Blogger schreibt jede Woche zu politischen Themen
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