„Ja, wir brauchen mehr Wohnraum“, hat Holger Bonin, Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS), jüngst in einer ORF-Pressestunde erklärt: Wenn man niedrige Mieten wolle, dann müsse man dafür sorgen. Umso verhängnisvoller ist, dass der Trend in die andere Richtung geht. Nicht, dass immer weniger Wohnraum vorhanden wäre, der Zuwachs ist jedoch eingebrochen.

Und zwar österreichweit, aber auch in Wien, wo es aufgrund von Zuwanderung noch am ehesten ein Bevölkerungswachstum gibt und er daher besonders wichtig wäre: Im Spitzenjahr 2021 sind in der Bundeshauptstadt 16.262 Wohnungen in neuen Gebäuden fertiggestellt worden. Seither sind es immer weniger geworden. Im vergangenen Jahr handelte es sich mit 8.401 nur noch um gut halb so viele.