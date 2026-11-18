Johannes Huber©Matt Observe
Österreichweit werden immer weniger neue Wohnungen errichtet. Vor allem in Wien, wo die Bevölkerung noch wächst, ist das ein Problem: Weitere Preissteigerungen sind programmiert.
„Ja, wir brauchen mehr Wohnraum“, hat Holger Bonin, Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS), jüngst in einer ORF-Pressestunde erklärt: Wenn man niedrige Mieten wolle, dann müsse man dafür sorgen. Umso verhängnisvoller ist, dass der Trend in die andere Richtung geht. Nicht, dass immer weniger Wohnraum vorhanden wäre, der Zuwachs ist jedoch eingebrochen.
Und zwar österreichweit, aber auch in Wien, wo es aufgrund von Zuwanderung noch am ehesten ein Bevölkerungswachstum gibt und er daher besonders wichtig wäre: Im Spitzenjahr 2021 sind in der Bundeshauptstadt 16.262 Wohnungen in neuen Gebäuden fertiggestellt worden. Seither sind es immer weniger geworden. Im vergangenen Jahr handelte es sich mit 8.401 nur noch um gut halb so viele.
Auf diesem Niveau dürfte es in absehbarer Zeit auch bleiben. Darauf lässt die Entwicklung der Baubewilligungen schließen. Das sind die Fertigstellungen der nächsten zwei, drei Jahre. Und heuer ist es von Jänner bis Juni zu ungewöhnlich wenigen Bewilligungen gekommen.
Glück im Unglück: In Wien gibt es 200.000 Gemeindewohnungen, noch einmal so viele gemeinnützige Wohnungen sowie eine Viertelmillion Richtwert- und Kategoriemietwohnungen, wie der Wohnbauforscher Wolfgang Amann erläutert: „Zwei Drittel aller Wohnungen sind damit reguliert hinsichtlich der Miete.“
Exorbitante Mietsteigerungen
Hoch seien die Mieten jedoch im verbleibenden Bestand: „Hier sind die Angebotsmieten exorbitant gestiegen – auf gut und gerne 25 Euro inklusive Betriebskosten pro Quadratmeter. Das sind 1.000 Euro bei 40 Quadratmetern und das kann sich verschärfen, wenn länger so wenig gebaut wird.“
Das setzt vor allem auch Menschen zu, die als Zuwanderer aus dem Ausland oder Studierende aus einem Bundesland nach Wien kommen und über bescheidene Mittel verfügen. Sie müssen eher auf dem freien Markt mit den hohen Preisen zurechtkommen.
Es ist im Übrigen ein Beitrag zur Verschlechterung der Wohnsituation junger Leute etwa: Laut einer Studie des Sozialforschungsinstituts Foresight für die Arbeiterkammer Wien hat sich der Anteil derer, die die Preisangemessenheit als schlecht oder sehr schlecht beurteilen, in den 15 Jahren bis 2023 ohnehin schon von zehn auf 23 Prozent vervielfacht.
Johannes Huber, Journalist und Blogger schreibt jede Woche zu politischen Themen
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