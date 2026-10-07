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Zeiler wünscht Marterbauer "viel Erfolg" für SPÖ-Vorsitz

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Will aber weiter "auf notwendige Lösungen" hinweisen
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Der Medienmanager Gerhard Zeiler, der jüngst öffentlich sein Interesse an dem SPÖ-Vorsitz bekundet hatte, dürfte vorerst Abstand von seinem Vorhaben nehmen. Er wünsche Markus Marterbauer "viel Erfolg, wenn er die SPÖ übernimmt", sagte Zeiler am Mittwoch in einem in sozialen Medien veröffentlichten Video. Zugleich kündigt Zeiler an, dass man in den kommenden Wochen und Monaten noch "viel" von ihm hören werde.

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So werde er es sich "nicht nehmen lassen, beständig auf die notwendigen Lösungen hinzuweisen". Bei seinem "Angebot" sei es ihm darum gegangen, einen "Erneuerungsprozess in der SPÖ" einzuleiten. Diesen Schritt sei die SPÖ am Sonntag gegangen. SPÖ-Chef Andreas Babler hatte am Sonntag nach einem Treffen mit den SPÖ-Länderchefs einen schrittweisen Rückzug angekündigt. Bis zum Jahresende werde er die Partei zusammen mit Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Klubchef Philip Kucher leiten, danach sollen die beiden ohne Babler übernehmen. Anfang 2027 soll zudem der jetzige Finanzminister Marterbauer als Vizekanzler übernehmen.

Davon, dass Marterbauer, der sich aktuell noch in einer Krebsbehandlung befindet, später auch den Parteivorsitz übernehmen soll, war am Sonntag, zumindest offiziell keine Rede. In Teilen der Partei soll es aber durchaus den Wunsch danach geben. Zeiler schien dieses Szenario in seinem Video vom Mittwoch als gesetzt anzusehen. Ob er damit gänzlich auf eine spätere Kandidatur für den Parteivorsitz verzichtet, blieb aber auch am Mittwoch noch unklar.

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