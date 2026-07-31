Zehntausende zu CSD-Paraden in deutschen Städten erwartet

In der Hansestadt wird auch ein Wagen des Berliner CSD-Vereins erwartet, auf dem die Teilnehmer dunkle Kleidung tragen sollen. In Berlin hatte der islamistische Attentäter Abdul B. vor einer Woche mit einem Auto mehrere Menschen angefahren und weitere – vermutlich mit einer Machete – attackiert. Der 21-Jährige wurde am Sonntagabend von Polizisten erschossen. Auch in anderen europäischen Städten wie Amsterdam oder Brighton finden am Samstag Pride-Veranstaltungen statt.