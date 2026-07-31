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Zehntausende zu CSD-Paraden in deutschen Städten erwartet

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Pride Paraden in mehreren Städten
©APA/APA/dpa/Christian Charisius
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Eine Woche nach dem islamistischen Terroranschlag in Berlin versammeln sich am Samstag in mehreren Städten in Deutschland wieder Tausende Menschen zum Christopher Street Day (CSD). Die größte Veranstaltung findet in Hamburg statt, wo rund 250.000 Menschen erwartet werden. Nach dem Anschlag am Rande des CSD in Berlin, bei dem eine Frau starb und 31 Menschen verletzt wurden, hat die Hamburger Polizei angekündigt, die Demonstration stark zu schützen.

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In der Hansestadt wird auch ein Wagen des Berliner CSD-Vereins erwartet, auf dem die Teilnehmer dunkle Kleidung tragen sollen. In Berlin hatte der islamistische Attentäter Abdul B. vor einer Woche mit einem Auto mehrere Menschen angefahren und weitere – vermutlich mit einer Machete – attackiert. Der 21-Jährige wurde am Sonntagabend von Polizisten erschossen. Auch in anderen europäischen Städten wie Amsterdam oder Brighton finden am Samstag Pride-Veranstaltungen statt.

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