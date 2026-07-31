ABO

Trump zögert bei Patriot-Lizenz für Ukraine

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Patriot-Raketen werden in der Ukraine dringend gebraucht
©APA/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Ukraine hat vor dem nahenden Winter auf eine rasche Stärkung ihrer Luftverteidigung gedrungen und ist nun beim erhofften Lizenzbau von US-Raketen auf Hürden gestoßen. Denn einem Bericht der "Financial Times" zufolge ist sich US-Präsident Donald Trump nicht sicher, ob er zustimmen wird. "Es ist eine sehr außergewöhnliche Waffe, und wir müssen ein wenig vorsichtig sein, an wen wir Lizenzen vergeben", zitierte die Zeitung den Präsidenten aus einem Telefonat.

von

Die Regierung in Kiew verhandle mit dem US-Verteidigungsministerium über die Erlaubnis, Patriot-Abfangraketen selbst zu produzieren, sagte die ukrainische Botschafterin in Washington, Olha Stefanischyna, am Donnerstag (Ortszeit). Dieser Prozess könne jedoch ein bis fünf Jahre dauern.

Stefanischyna betonte, die Ukraine brauche die Raketen dringend, um sich gegen die zunehmenden russischen Angriffe zu schützen. Vertreter des "Patriot"-Herstellers Raytheon Co. seien bereits in der Ukraine gewesen, und Lockheed Martin Corp. , das die PAC-3-Abfangraketen für das Luftabwehrsystem herstellt, arbeite daran, ebenfalls ein Expertenteam in das Land zu entsenden, erklärte die Botschafterin während einer Veranstaltung. "Die verheerenden Auswirkungen jedes nächtlichen Angriffs sind derzeit unglaublich", sagte Stefanischyna. "Letzte Nacht und in der Nacht davor waren es 30 bis 40 ballistische Raketen."

Parallel zu den Rüstungsfragen laufen diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Trump am Dienstag im Weißen Haus getroffen. Dabei wiederholte er nach Angaben der Botschafterin sein Angebot, die Kämpfe an den aktuellen Frontlinien einzufrieren und dies als Ausgangspunkt für Verhandlungen zu nutzen. In diesem Zusammenhang kündigte Trump dem Zeitungsbericht zufolge an, dass seine Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff in den kommenden Tagen erstmals in die Ukraine reisen würden. Ein genaues Datum stehe noch nicht fest, der Besuch könnte aber bereits in der nächsten Woche stattfinden, erklärte Stefanischyna.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hunderte gelangten am Donnerstag in Exklave Ceuta
Politik
Italien will Spanien wegen Ceuta aus Schengen-Raum werfen
Entwaffnung der Hamas bisher zentraler Knackpunkt
Politik
Trump verkündet Vereinbarung zu Hamas-Entwaffnung
Kündigt Untersuchungen an
Politik
Russen schossen laut Selenskyj mit nordkoreanischer Rakete
Immer wieder Houthi-Attacken in Meeresenge von Mandab
Politik
Saudi-Arabien plant Koalition zum Schutz des Roten Meeres
Das ungarische Atomkraftwerk Paks
Politik
Mangel an Kühlwasser: Ungarn nimmt AKW Paks vom Netz
Israel greift nach wie vor den Gazastreifen an (Archivbild)
Politik
Vier Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER