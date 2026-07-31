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Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus

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Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi (Archivbild)
©APA/APA/AFP/ANDREAS SOLARO
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Italien hat die Anwendung des Schengen-Abkommens gegenüber Spanien vorübergehend ausgesetzt. Das teilte das Innenministerium in Rom am Freitagabend mit. Nach Angaben des Ministeriums wurde die Entscheidung auf Grundlage neuer Erkenntnisse getroffen, die insbesondere im Ausschuss für Migrationsanalyse und Grenzsicherheit unter Vorsitz von Innenminister Matteo Piantedosi ausgewertet wurden. Nähere Angaben zu den Hintergründen machte das Ministerium zunächst nicht.

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Außerdem verständigten sich Piantedosi und der französische Innenminister Laurent Nuñez in einem Telefongespräch darauf, die Kontrollen an der gemeinsamen Landgrenze zwischen Frankreich und Italien zu verstärken. Grundlage dafür seien bereits bestehende Vereinbarungen zur Zusammenarbeit der Polizeibehörden beider Länder, hieß es.

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