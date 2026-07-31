Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus

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Italien hat die Anwendung des Schengen-Abkommens gegenüber Spanien vorübergehend ausgesetzt. Das teilte das Innenministerium in Rom am Freitagabend mit. Nach Angaben des Ministeriums wurde die Entscheidung auf Grundlage neuer Erkenntnisse getroffen, die insbesondere im Ausschuss für Migrationsanalyse und Grenzsicherheit unter Vorsitz von Innenminister Matteo Piantedosi ausgewertet wurden. Nähere Angaben zu den Hintergründen machte das Ministerium zunächst nicht.

von APA