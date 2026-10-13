Was passiert, wenn der Papst längere Zeit verhindert ist?

Als älteste Wahlmonarchie der Welt hat der Vatikan Erfahrung mit solchen Phasen. In den letzten Lebensmonaten von Papst Franziskus (2013-25) waren sie, wie schon einst unter Johannes Paul II. (1978-2005), beinahe alltäglich: Das Oberhaupt der römisch-katholischen Christenheit war nur noch begrenzt handlungsfähig, Tod oder Rücktritt schienen damals jederzeit denkbar.

Was in kürzeren oder längeren Ausfallzeiten des Papstes geschieht, ist in der katholischen Kirche relativ klar, aber nicht restlos geregelt. Dazu zählt der Grundsatz, dass es für den Kern des Papstamtes keine Stellvertretung gibt.

Deshalb müssen wichtige Audienzen mit Staatsoberhäuptern oder Regierungschefs schlichtweg verschoben werden. Aber auch da gibt es Ausnahmen, wie es Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni in der Spätphase von Papst Franziskus vormachte. Im Februar 2025 schaute sie auf eigene Faust im Gemelli-Spital vorbei, um dem schwerkranken Papst gute Besserung zu wünschen – und niemand verwehrte es ihr.