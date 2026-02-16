Papst Leo XIV. abseits des Protokolls

Seine Stimme fiel mir sofort zu Beginn des Gesprächs auf. Ich habe seit Jahrzehnten mit ranghohen Kirchenmännern zu tun. Viele von ihnen scheinen, was ihre Stimmlage angeht, die Kirche nie zu verlassen. Sie sprechen auch während privater Unterhaltungen salbungsvoll, leise, in einem Kirchenton, als müssten sie die Antwort auf die Frage: „Soll ich Ihnen meinen Regenschirm borgen?“ in einer Stimmlage vortragen, als würden sie aus dem Evangelium vorlesen. Sie signalisieren mit ihrer Stimme, dass sie niemals etwas sagen würden, was auch nur im Ansatz witzig sei.

Papst Leo ist völlig anders. Aus den Gottesdiensten im Petersdom kenne ich seine feierliche Stimme. Doch die des privaten, entspannten Papstes klingt vollkommen anders. Er sprüht vor Wortwitz, nimmt sich selber auf den Arm. Seine Worte haben überhaupt nichts Frömmelndes. Er spricht wie ein jung gebliebener Amerikaner in einem freundschaftlichen Ton. Seine Stimme erinnert mich an die Journalisten-Kollegen, mit denen ich vor Jahren im Doria Pamphili-Park in Rom Baseball spielte. Die klingt wie: Hey, wir versuchen doch alle, irgendwie gut miteinander auszukommen. Es ist schön, dass du da bist.

Johannes Paul II. hatte oft etwas Ermahnendes in der Stimme. Aus seiner Sicht wurde niemand, auch er selbst nicht, dem gerecht, was Gott erwarten konnte. Joseph Ratzinger merkte man im Gespräch etwas an, was ihn auszeichnete. Sein ganzes Leben lang hat er äußert selten von sich aus eine Freundschaft gesucht. Er war sich selber genug. Außerdem hat er Journalisten misstraut, das war deutlich zu spüren. Franziskus hatte etwas sehr Gewinnendes. Ich hatte oft das Gefühl, dass er versuchte, mich von irgendetwas zu überzeugen. Er konnte aber auch sehr aufbrausend sein.

Papst Leo XIV. hat nichts von alldem. Das Gespräch wirkte auf mich völlig unbelastet, als würden wir uns schon lange kennen. Er plauderte über sein ganzes Leben, seine Liebe zu seiner Familie, aber natürlich auch über seine Wahl zum Papst. Ich hatte nie das Gefühl, dass er mich als Bittsteller sah. Im Gegenteil. Er schien Freude daran zu haben, von seinem Leben zu erzählen: Ich hatte immer das Gefühl, als versuche er alles, um mich die Tatsache vergessen zu lassen, dass er meiner Familie in Wirklichkeit einen unglaublichen Gefallen erwies mit diesem Empfang. Natürlich war Gott in diesem Gespräch präsent. Ich konnte aus seinen Worten deutlich heraushören, dass er ein unendliches Vertrauen darin hat, in Gottes Hand zu sein, egal, in welcher Situation seines Lebens.