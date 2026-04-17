Papst Leos XIV. ungewöhnliche Wandlung

Sanft und zurückhaltend – so agiert Leo XIV. seit seiner Wahl zum Papst vor knapp einem Jahr. Das galt auch für seine ersten Auslandsbesuche in der Türkei, im Libanon und in Monaco. Allgemein gehalten und meist freundlich waren seine Ansprachen an die politischen Verantwortungsträger dieser Länder. Doch vollziehen seine Rhetorik und sein Regierungsstil gerade eine Wandlung – in enormen Tempo.

Den autoritären Machthabern dieser Welt bietet er die Stirn. Und denen, die unter ihnen leiden, zeigt Leo XIV. seine Nähe in ungewohnter Herzlichkeit. Seit vergangenem Montag reist der 70-Jährige durch Afrika. Doch waren es die USA, die den Trip zu einem medialen Großereignis machten. Ohne die fortlaufenden Polemiken der Regierung von US-Präsident Donald Trump wäre die öffentliche Aufmerksamkeit für die erste Afrikavisite des Kirchenoberhaupts wohl überschaubar ausgefallen. So analysieren nun Journalisten weltweit die päpstlichen Ansprachen hin auf Andeutungen in Richtung der US-Regierung.