Papst Leo XIV. hat Lungenkrebs

Im Pressebulletin des Vatikan nach der Operation im Agostino Gemelli-Krankenhaus in Rom hieß es: „Der Heilige Vater wurde wie geplant einem chirurgischen Eingriff im Brustraum unterzogen. Um einen radikalen Eingriff durchzuführen, wurde der rechte Unterlappen der Lunge mithilfe videoassistierter Technik entfernt. Die (...) Gewebeuntersuchung bestätigte die Diagnose eines Lungenadenokarzinoms, wie aufgrund der Untersuchungen vor der Operation vermutet worden war.“

Das Adenokarzinom tritt häufiger bei Nichtrauchern wie Leo auf als bei Rauchern. Für diese Tumorart stehen inzwischen besonders viele neue Medikamente zur Verfügung. Die Entwicklung der Krankheit hängt vor allem davon ab, in welchem Stadium sie entdeckt wird. Der Papst hatte von einem Knoten gesprochen, der sich „in einem sehr frühen und klar begrenzten Stadium“ befinde.

Die Lobektomie ist die bevorzugte Operationsmethode in frühen Krankheitsstadien. Dabei wird ein vollständiger Lungenlappen entfernt. Zusätzlich werden die Lymphknoten im Brustraum entfernt. Operiert wurde der Papst mit einer sogenannten videoassistierten Chirurgie (VATS/Video-Assisted Thoracic Surgery). Dabei handelt es sich um eine minimalinvasive Operationstechnik. Sie ermöglicht eine schnellere Erholung und verringert das Risiko von Komplikationen.