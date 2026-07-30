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Waldbrand nahe Akw in englischer Grafschaft Suffolk

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Derzeit jedoch keine unmittelbare Gefahr für Anlage Sizewell B
©APA/APA/AFP/POOL/LEON NEAL
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In der englischen Grafschaft Suffolk kämpfen derzeit mehr als 100 Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand in der Nähe eines Kernkraftwerks. Bereits am frühen Mittwochabend wurden die Einsatzkräfte zu dem Feuer in dem Küsten- und Heidelandgebiet Dunwich Heath gerufen. Die örtliche Feuerwehr stuft den Brand inzwischen als Großereignis ein. Demnach lodern die Flammen auf einer Fläche von etwa 100 Hektar.

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Anrainer und unter anderem ein nahe gelegener Ferienpark mussten bereits evakuiert werden, auch Notunterkünfte wurden eingerichtet. Stellenweise kam es in Haushalten zu Stromausfällen. Das Feuer breitete sich den Angaben nach zudem nur wenige Kilometer von dem Atomkraftwerk Sizewell B entfernt aus. Derzeit bestehe für dieses jedoch keine unmittelbare Gefahr.

Der britische Premierminister Andy Burnham sprach von einem "sehr ernsten Vorfall". Er werde dafür sorgen, dass jede nötige Unterstützung bereitgestellt werde, versicherte der Regierungschef. Unter anderem Frankreich, Spanien und Griechenland kämpfen seit Tagen gegen massive Waldbrände. Während sich die Lage an der französischen Atlantikküste sowie in der Region rund um Spaniens Hauptstadt Madrid entspannt, kämpfen Einsatzkräfte in anderen Teilen Südeuropas weiter gegen neue Feuer. Hohe Temperaturen, Trockenheit und teils stürmische Winde erschweren die Löscharbeiten.

A photograph taken on June 19, 2024 shows a general view of the turbine hall of the Sizewell B nuclear power facility following a visit of Britain's Prime Minister and Conservative Party leader, Rishi Sunak in Sizewell, as part of a Conservative campaign event in the build-up to the UK general election on July 4. (Photo by Leon Neal / POOL / AFP)

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