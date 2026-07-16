Zoom-Usern droht Konto-Klau - dringendes Update

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Das eigene Zoom-Konto von Angreifern gekapert, einfach aus dem Netzwerk heraus, ohne dass man irgendetwas merkt oder getan hat? Klingt nicht gut, ist aktuell aber eine reale Gefahr in Zoom für Windows. In den verschiedenen Client-Programmen klaffen drei Sicherheitslücken, von denen eine hohe Gefahr ausgeht. Für Zoom Workplace wird das Gefahrenpotenzial sogar als kritisch ausgewiesen.

von APA