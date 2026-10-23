2nd Opinion: Molekularer Bürgerkrieg

Was am 17. Oktober in Frankreich passiert ist, wird vermutlich nicht nur die Franzosen noch länger beschäftigen. Die Spur der Verwüstungen, die von einem Mob aus Linksextremisten und gewaltaffinen migrantischen Verliererhorden in mehreren Städten angerichtet wurden, führt vielleicht direkt in die nächste schwere europäische Krise.

Frankreich ist nicht erst seit dem vergangenen Wochenende der kranke Mann Europas. Schon während der Eurokrise ab 2009, in der sich die Aufmerksamkeit vor allem auf Griechenland ­konzentrierte, war klar, dass das eigentliche Risiko am europäischen Horizont die kaputten französischen Staatsfinanzen sind. Daran hat sich nicht nur nichts geändert, es ist auch schlimmer geworden.

Frankreich ist bankrott, und der Kern des Problems ist – nicht anders als zum Beispiel in Österreich – ein Pensionssystem, das von der Nachhaltigkeit Lichtjahre entfernt ist und die öffentlichen Finanzen in einem Ausmaß konsumiert, das keine Spielräume mehr lässt, weder für Bildung noch für Infrastruktur. Erleichtert wird die französische Situation auch nicht durch die Tatsache, dass der Staatspräsident zur lächerlichen Figur geworden ist, die nichts mehr im Griff hat, aber sich öffentlich produziert wie eine mittelgute Karikatur von Napoléon Bonaparte.