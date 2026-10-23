Die Kunst prunkt, Paris brennt

Am Dienstag hatte ich einen Termin mit meiner Pariser Verlegerin Manuella Vaney. Einem der letzten Verlage, der nicht vom ultrarechtsextremen Vincent Bolloré aufgekauft wurde, der – nachdem er Milliarden mit der Ausbeutung der Ressourcen in Afrika verdiente – alle Buch-, Zeitungs-, Zeitschriften- und Fernsehmedien in Frankreich aufkaufte und dort bloß noch neofaschistische Medienberichte schalten lässt.

Vor diesem Termin war ich jedenfalls in Belleville, dem populärsten und multinationalsten Viertel Paris‘. Dort saß ich auf einer Parkbank. Neben mir ein alter Herr. Vielleicht 85. Plötzlich sagte er: „Monsieur, Sie sind nicht von hier. Das rundherum sieht wie Sozialwohnungen aus. Sie wurden aber in den letzten Jahren privatisiert. Wenn ich jetzt zu Ihnen spreche, sagt mein Concierge das meinem Besitzer. Unsere Miete wird ständig erhöht. Die wollen uns hier weghaben. Ich kam aus Algerien, machte ein Abitur, sodass General de Gaulle persönlich mir dazu gratulierte. Hier geht es nur noch ums Geld. Ich verstand gar nichts mit diesem linken Aufstand. Aber langsam finde ich das gut. Das ist absolut notwendig zu tun und ein Beispiel für andere Länder.“

Die Tradition der Französischen Revolution lebt. Aber jede Revolution als Befreiung kann sich leicht in ihr Gegenteil, die Diktatur, umkehren.

Auch die Art Basel Paris wird vor den „Protestmärschen“ am Samstag die Pforten schließen. Auf Internetseiten wurde schon zum Sturm auf das „Grand Palais“ aufgerufen. Auch Grisebach wird seinen erst kürzlich eröffneten „pied a terre“ bereits Freitag um 17.00 Uhr „dicht machen“.