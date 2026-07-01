Urteil im Untreue-Prozess gegen Strache erwartet

Die Staatsanwaltschaft wirft Strache vereinfacht gesagt vor, mit Hilfe eines Mitangeklagten die Versicherungspolizze zu seinen Gunsten geändert zu haben. Die Anklage spricht von einem "In-sich-Geschäft", da Strache hier sowohl als neuer Begünstiger sowie als Vertreter der Partei, also der alten Begünstigten, unterschrieben habe. Für beide Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. Strache hat beim Prozessauftakt Ende Mai sämtliche gegen ihn und einen Mitangeklagten gerichteten Vorwürfe zurückgewiesen.