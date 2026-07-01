ABO

Urteil im Untreue-Prozess gegen Strache erwartet

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Davor noch Befragung des Erstangeklagten
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Im Untreue-Prozess gegen den Ex-FPÖ-Politiker und -Vizekanzler Heinz Christian Strache am Landesgericht in Wien dürfte am Donnerstag ein Urteil fallen. Davor wird Strache voraussichtlich noch ausführlich vom Gericht befragt. Im Zentrum der sogenannten Causa "Lebensversicherung" steht die Frage, ob Strache sich als damaliger Obmann 2014 widerrechtlich als Begünstigten einer von der Wiener Landes-FPÖ abgeschlossenen Lebensversicherung eintragen ließ.

von

Die Staatsanwaltschaft wirft Strache vereinfacht gesagt vor, mit Hilfe eines Mitangeklagten die Versicherungspolizze zu seinen Gunsten geändert zu haben. Die Anklage spricht von einem "In-sich-Geschäft", da Strache hier sowohl als neuer Begünstiger sowie als Vertreter der Partei, also der alten Begünstigten, unterschrieben habe. Für beide Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. Strache hat beim Prozessauftakt Ende Mai sämtliche gegen ihn und einen Mitangeklagten gerichteten Vorwürfe zurückgewiesen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
An den Schulen könnte es bald hitzefrei geben
Politik
Wiederkehr will "hitzefrei"-Regelung vorschlagen
An den Schulen könnte es bald hitzefrei geben
Technik
Wiederkehr will "hitzefrei"-Regelung vorschlagen
Personal wird künftig in vier Kategorien eingeteilt
Technik
Wiederkehr erwartet "massiven Ausbau" ganztägiger Schulen
Viele Details sind noch offen
Politik
Reformpartnerschaft am Zwischenziel
Bund, Länder und Gemeinden verkündeten Einigung
Technik
Kindergarten - Einheitliche Qualitätsvorgaben per Gesetz geplant
Ukrainer sollen vermehrt in den Arbeitsmarkt motiviert werden
Politik
Ukrainer in Grundversorgung verlieren Familienbeihilfe
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER