Ungarn vs. Polen: Unterschiedliche Wege zurück zur Demokratie

Seine erste Auslandsreise als Ministerpräsident wird ihn nach Warschau führen, sagte Péter Magyar am Sonntag nach seinem fulminanten Sieg bei der ungarischen Parlamentswahl. Kein Wunder: In der Geschichte beider Länder findet sich viel Verbindendes, weshalb auch in beiden Landessprachen das Sprichwort „Pole, Ungar, zwei Brüderlein, gemeinsam kämpfen sie und trinken ihren Wein“ existiert.

Der polnische Rechtswissenschafter Maciej Kisilowski beschreibt die Beziehung etwas trockener: „Unsere anderen Nachbarn haben uns entweder überfallen oder wir sie, es ist also mehr die Abwesenheit von Feindseligkeit als Freundschaft.“

Beide Länder haben zudem Erfahrung mit längeren Regierungszeiten rechtspopulistischer Parteien: In Polen regierte zwischen 2015 und 2023 die PiS-Partei, in Ungarn waren Viktor Orbán und die Fidesz seit 2010 an der Macht. In beiden Fällen kam es zu dieser Zeit zu Bedenken wegen möglicher EU-Rechtsverstöße, weshalb die Europäische Kommission 2017 gegen Polen und das Europäische Parlament 2018 gegen Ungarn ein Artikel-7-Verfahren* einleitete.