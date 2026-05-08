Der Lack ist ab: Putin vor Siegesparade angeschlagen

Von Siegesstimmung ist keine Spur unmittelbar vor der Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau. Seit Jahren ist die Parade Teil des Pomps und militärischen Waffenklirrens, mit dem die russische Führung den Tag des Sieges begeht. Vor 81 Jahren, am 9. Mai 1945, wurde in Moskau die Kapitulation Nazi-Deutschlands bekannt. Die Sowjetunion gehörte damit zu den vier Siegermächten im Zweiten Weltkrieg.

Das Militärspektakel war zwei Jahrzehnte lang Ausdruck des Supermachtstatus, auf den Russland als Nachfolger der Sowjetunion nach dem Verständnis von Kremlchef Wladimir Putin natürlichen Anspruch hatte. Doch in diesem Jahr muss Putin seine Lieblingsveranstaltung deutlich zurückfahren. Statt modernster Panzertechnik, Artillerie und atomar bestückbarer Raketensysteme, die sonst über den Roten Platz donnerten, werden lediglich Kadetten und Soldaten im Stechschritt über das Pflaster marschieren. Ausländische Medien wurden bei der Show kurzfristig ausgeladen.