Neue EU-Asylregeln: Europa verschärft die Gangart

„Die Lebensbedingungen für Kinder sind so schlimm, dass sie krank werden.“ „Die Menschen sitzen auf der Straße und haben Hunger. Es gibt für sie kein Obdach, keine Versorgung.“ „Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal: Überall liegt Müll, der Gestank ist schwer auszuhalten.“ „Die Lage bedeutet einen eklatanten Bruch der Menschenrechte.“

So oder so ähnlich klangen jahrelang die bedrückenden und entsetzlichen Schilderungen von Hilfsorganisationen aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria. Das völlig überfüllte Camp auf der Insel Lesbos galt als Schande Europas und als Symbol für die Schwächen der europäischen Asylpolitik. Im September 2020 zerstörte ein Großbrand das Lager – „no more Morias“ versprach die EU daraufhin. Tatsächlich gab es jedoch kaum Verbesserungen, die Camps wurden neuer und geschlossener, die Probleme blieben die gleichen.

Der Brand in Moria brachte aber auch die stockenden Verhandlungen über eine Reform des EU-Asylsystems wieder in Gang. Dennoch dauerte es schlussendlich mehr als acht Jahre, bis sich die Union auf neue gemeinsame Asylregeln geeinigt hatte. Diese treten nun im Juni in Kraft. Sie bringen generelle Verschärfungen und eine weitere Abschottung Europas. Asylverfahren und auch Rückführungen sollen schneller ablaufen.