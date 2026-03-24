Wer sind Péter Magyar und Tisza?

Im April 2024 übernimmt Magyar schließlich den stellvertretenden Vorsitz der Partei Tisza, deren Name sich von den ungarischen Wörtern „Respekt“ und „Freiheit“ ableitet und zugleich der ungarische Name des Flusses Theiß ist. Bei den Europawahlen holt die neue Partei aus dem Stand 29,6 Prozent und wird damit zweitstärkste Kraft hinter Fidesz (44,8). Magyar ist seitdem Abgeordneter zum europäischen Parlament, Tisza ist Mitglied der Europäischen Volkspartei. Inhaltlich präsentiert sich Magyar konservativ, christdemokratisch und pro-europäisch. Er will die Korruption eindämmen, das Gesundheits- und Bildungssystem reformieren. Öffentlichrechtliche Medien sollen wieder unabhängig berichten können, Gemeinden mehr Autonomie erhalten und ländliche Regionen gefördert werden. Das Geld dafür soll aus den aktuell eingefrorenen EU-Mitteln kommen, dazu sollen veruntreute Gelder wieder zurückgefordert werden und auch eine Reichensteuer findet sich im Programm. Es gibt aber auch Kontinuitäten zu Orbán: Magyar und Tisza lehnen sowohl eine Aufnahme der Ukraine in die EU als auch den EU-Migrationspakt ab.