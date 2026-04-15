Ungarn-Wahl: Österreicher sind über Orbán-Schlappe erfreut

45 Prozent der Österreicher sind über die Abwahl des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán erfreut, nur 16 Prozent enttäuscht. Mit Blick auf Europa und die Wirtschaft sind die Erwartungen positiv, an ein rascheres Ende des Ukrainekriegs glauben aber eher wenige, zeigt eine market-Umfrage. Als Gewinner werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gesehen, als Verlierer Wladimir Putin und FPÖ-Chef Herbert Kickl.

Market hat am 13. und 14. April 1.000 Über-16-Jährige online befragt. Die am Mittwoch veröffentlichten Ergebnisse zeigen: Enttäuschung über den Wahlausgang in Ungarn gibt es wenig überraschend vor allem im FPÖ-Lager, allerdings hält sie sich auch dort in Grenzen. So trauern 35 Prozent der FPÖ-Affinen Orbán nach, aber 19 Prozent goutieren die Fidesz-Wahlschlappe.