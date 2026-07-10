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Wieder Brände in Energieanlagen in Russland

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Die Ukraine greift immer wieder russische Rafinerien an (Archivbild)
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Die Ukraine hat in der Nacht mit Drohnen eine Raffinerie und mehrere Öldepots im Süden Russlands angegriffen und beschädigt. Die russische Luftverteidigung meldete den Abschuss von 376 ukrainischen Drohnen. Die Angriffe lösten mehrere Brände aus. In Krasnodar brach laut örtlichen Behörden ein Feuer in der Ölraffinerie Ilski aus, das mittlerweile gelöscht wurde. Menschen seien bei dem Angriff nicht zu Schaden gekommen. Auch in der Region Rostow gibt es Schäden an Ölanlagen.

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Dort seien in der Stadt Asow zwei Objekte zur Lagerung von Öl und ein Verwaltungsgebäude in Brand geraten. Das teilte der Rostower Gouverneur Juri Sljussar auf Telegram mit. Zudem sei in der Großstadt Taganrog der Hafen unter Beschuss geraten. Die Löscharbeiten liefen, schrieb Sljussar. Auch in diesem Fall gab es keine Opfer.

Darüber hinaus vereitelte Russland nach eigenen Angaben in Rostow einen "Terrorakt" gegen einen Militärflugplatz. An dem Angriff seien ukrainische Drohnen beteiligt gewesen, teilte der russische Inlandsgeheimdienst FSB der staatlichen Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit.

Seit mehr als vier Jahren führt Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Diese wehrt sich nun verstärkt mit Drohnenangriffen, die neben Militärobjekten auch auf Rüstungsbetriebe und strategisch wichtige Anlagen der Ölindustrie zielen. Wegen der ständigen Attacken ist in Russland die Verarbeitung von Öl deutlich gesunken. In praktisch allen russischen Regionen mangelt es an Treibstoff.

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