Wieder Brände in Energieanlagen in Russland

Dort seien in der Stadt Asow zwei Objekte zur Lagerung von Öl und ein Verwaltungsgebäude in Brand geraten. Das teilte der Rostower Gouverneur Juri Sljussar auf Telegram mit. Zudem sei in der Großstadt Taganrog der Hafen unter Beschuss geraten. Die Löscharbeiten liefen, schrieb Sljussar. Auch in diesem Fall gab es keine Opfer.

Darüber hinaus vereitelte Russland nach eigenen Angaben in Rostow einen "Terrorakt" gegen einen Militärflugplatz. An dem Angriff seien ukrainische Drohnen beteiligt gewesen, teilte der russische Inlandsgeheimdienst FSB der staatlichen Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit.

Seit mehr als vier Jahren führt Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Diese wehrt sich nun verstärkt mit Drohnenangriffen, die neben Militärobjekten auch auf Rüstungsbetriebe und strategisch wichtige Anlagen der Ölindustrie zielen. Wegen der ständigen Attacken ist in Russland die Verarbeitung von Öl deutlich gesunken. In praktisch allen russischen Regionen mangelt es an Treibstoff.