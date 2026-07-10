ABO

Acht Anklagen wegen Anschlagsplänen zu Trumps Geburtstag

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Zu Trumps Geburtstag soll ein Anschlag geplant worden sein
©APA/APA/AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CHIP SOMODEVILLA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Wegen eines mutmaßlich geplanten Anschlags auf ein Kampfsport-Event am Geburtstag von US-Präsident Donald Trump sind acht Männer angeklagt worden. Eine Grand Jury in Columbus legt ihnen Verschwörung zur Unterstützung von Terroristen, zum Mord auf dem Hoheitsgebiet der Regierung sowie zum Mord an einem Regierungsmitglied zur Last, wie das Justizministerium mitteilte. Damit droht den Männern eine lebenslange Gefängnisstrafe.

von

Die Verdächtigen wollten nach Angaben des Justizministeriums mit Sprengstoff bestückte Drohnen rund um das Kampfsport-Event einsetzen, um eine Evakuierung der Veranstaltung zu erzwingen. Im Anschluss sollten Scharfschützen demnach "hochrangige Ziele" in der flüchtenden Menschenmenge ins Visier nehmen.

Zuvor hatten die Ermittler von sieben Festnahmen berichtet, diese Woche sei eine weitere im Bundesstaat West Virginia dazugekommen. Der 21-Jährige war demnach als Scharfschütze vorgesehen.

An Trumps 80. Geburtstag, dem 14. Juni, hatten in einer eigens vor dem Weißen Haus errichteten Arena Käfigkämpfe der Profiliga Ultimate Fighting Championship (UFC) stattgefunden. Trump gilt als Fan von Mixed Martial Arts - einem oft blutigen Kampfsport, der Techniken unter anderem aus dem Boxen, Ringen, Kickboxen, Karate und Jiu-Jitsu vereint. Neben dem Präsidenten und seiner Familie zählten auch mehrere Kabinettsmitglieder zu den Gästen.

Offiziell wurde das Event nicht mit Trumps Geburtstag begründet, sondern mit den Feierlichkeiten rund um den 250. Unabhängigkeitstag der USA. Dieser ist allerdings auf den 4. Juli datiert.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
In Bushehr befindet sich das einzige aktive Atomkraftwerk des Iran
Politik
Laut Iran-Medien Militäranlage nahe AKW Bushehr angegriffen
Khameneis Sarg wurde durch die Menge geleitet
Politik
Irans oberster Führer Ali Khamenei in Mashhad beigesetzt
Andy Burnham am Weg zur Labour-Partspitze
Politik
Labour-Abgeordnete stellen Weichen für Burnham als Premier
Tyler Robinsons Mitbewohner sagt per Video vor Gericht aus
Politik
Fall Charlie Kirk: Angeklagter zeigte laut Mitbewohner Reue
Der iranische Außenminister Abbas Araqchi erörterte die Lage
Politik
Araqchi berät mit Oman und Türkei über Lage am Golf
Präsident Abbas legte per Dekret den 28. November als Wahltermin fest
Politik
Palästinenser sollen nach 20 Jahren wieder Parlament wählen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER